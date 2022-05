Beach Volley, campionato a squadre: Beach & Park settima a Ravenna

Sport

Repubblica San Marino

| 11:29 - 10 Maggio 2022

Claudia Campo e Catia Piccioni.

Domenica 8 maggio, tappa ravennate della Serie Silver del campionato italiano di beach volley a squadre per la coppia della Beach & Park San Marino, formata da Claudia Campo e Catia Piccioni. Il team sammarinese ha raggiunto un settimo posto, un po’ al di sotto delle speranze della vigilia.

Il duo italo-sammarinese, terzo nella lista d’ingresso, ha esordito con una vittoria battendo facilmente una delle formazioni di casa della Beach Volley League di Ravenna, formata da Laura Coglitore ed Erica Cavalli per 2 a 0 (21/15 21/10) ma ha poi perso con un’altra coppia ravennate (Arame Diop – Valentina Macchi) della PowerBeach SSDarl sempre per 2 a 0 (15/21 15/21). Le due ravennati si sarebbero poi aggiudicate il torneo. Passate nel tabellone dei perdenti, Campo e Piccioni hanno raccolto un’altra vittoria per 2 a 0 (21/14 21/14) contro Elisa Donelli e Ilaria Bernabei del Beach Volley Modena per poi uscire definitivamente di scena contro Arianna Foschini e Cristina Longanesi, formazione della Beach Volley League che poi sarebbe arrivata al bronzo, con l’ennesimo 2 a 0 (15/21 15/21).

“E’ stato il nostro primo torneo giocato all’aperto. Non siamo ancora abituate e forse questo ha influenzato un po’ la nostra prestazione. – Affermano Campo e Piccioni. - Resta il fatto che non abbiamo giocato benissimo e non siamo molto soddisfatte. Ora ci prepareremo per le finali di fine maggio a Bibione”.