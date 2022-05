Notte europea dei Musei, anche a Pennabilli tante iniziative e luoghi da scoprire

Eventi

Pennabilli

| 11:06 - 10 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

Torna in tutta Europa la “Notte europea dei musei”. In questa rinnovata occasione, su iniziativa del MUSSS Museo naturalistico e Centro visite del parco del Sasso

Simone e Simoncello -gestito dal 2015 dall’associazione Chiocciola la casa del nomade- i Musei di Pennabilli, uniti nella veste comune di “Pennabilli città museo”, saranno aperti ad ingresso gratuito e propongono sabato 14 maggio 2022 un ricco programma di visite guidate gratuite, a partire dalle 15:00 fino alle 22:00. La Città di Pennabilli vanta infatti la presenza eccezionale di ben sette differenti realtà museali, dai contenuti tanto originali, quanto eterogenei.



La Notte dei musei pennese, quest'anno, sarà affiancata da un’iniziativa di intrattenimento enogastronomico e musicale, organizzata a cura della neo-nata associazione Prometeo Bike APS, in collaborazione con l'associazione Pro Loco Pennabilli, che propongono: dalle 15:00, nel cuore medievale del borgo, la manifestazione Per Bacco - Degustazione di vini e prodotti locali. Alle 18:00 circa piccolo concerto in collaborazione con l'associazione Ultimo Punto. Dalle 22:00 Il baccano, djset al “Saloon” di Pennabilli. I musei che aderiscono all’iniziativa sono: museo diffuso I luoghi dell’anima assieme al museo I luoghi di fra’ Orazio (visita guidata ore 15:00 e 17:30 partenza Orto dei frutti dimenticati), museo Il mondo di Tonino Guerra (visita guidata ore 16:00 e 17:00), casa-museo La casa dei mandorli (visita guidata ore 15:30 e 16:30), museo del Montefeltro (visita guidata su prenotazione: 0541.913791 - 0541.913750 ore 15:00 e 22:00), MUSSS - museo naturalistico, CEAS (Centro di Educazione all’Ambiente e Sostenibilità), Centro visite del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (visita guidata ore 15:00, 16:00 e 18:00), museo “Ricordi di una comunità”, a Scavolino, che potrà essere raggiunto con una camminata pomeridiana curata dall’associazione culturale D’là de’ foss (partenza a piedi dal MUSSS, dopo la visita delle 15:00). Novità 2022 è la visita guidata al Teatro Vittoria di Pennabilli (visita guidata ore 16:00 e 21:00).



L’evento annuale “Pennabilli Città Museo”, assieme alla manifestazione Per Bacco,

costituisce un'occasione da non perdere, che permette di apprezzare il patrimonio di arte,

natura, cultura, storia, tradizioni, vita rurale e enogastronomia nel Montefeltro e in

Valmarecchia, territori ricchi di quella Bellezza che il poeta Tonino Guerra tanto ha

declamato e difeso e che i Musei, con amore e sapienza, custodiscono e tramandano.



Il programma della visite guidate è pubblicato sui canali social e sui siti di IAT-Pennabilli e di ciascun museo.