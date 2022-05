Camminate nei dintorni di Coriano per conoscere i sentieri più belli

Attualità

Coriano

| 10:54 - 10 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

All'avvicinarsi della bella stagione Comune di Coriano e Pro Loco Coriano organizzano alcune date con appuntamenti di camminate tematiche per far conoscere i sentieri delle Terre di Coriano.



Il primo appuntamento è previsto per domenica 22 maggio con la Camminata e visita a San Patrignano (in collaborazione con la comunità di San Patrignano). Il ricavato sarà devoluto a Caritas per contribuire al sostentamento dei profughi ucraini ospitati nel comune di Coriano.



L'appuntamento di trekking e visita a San Patrignano si era già svolto anche nel 2017 e nel 2018, ma poi le visite sono state sospese a causa anche della pandemia. Domenica 22 maggio si tornerà a visitare la comunità, dopo un percorso di trekking nelle colline corianesi.



Dal 2014 a Coriano vengono organizzati wine trekking e camminate sui sentieri e, volendo mantenere queste coinvolgenti iniziative per la promozione del territorio, sono state previste per il 2022 altre camminate per far conoscere e apprezzare soprattutto i 3 percorsi targati Terre di Coriano, a partire dal 3 luglio con la camminata all'alba, wellness e natura nella Pink week, poi il 20 agosto con il circuito delle cantine nella festa del Sangiovese e infine l'11 settembre con l'antico percorso di Monte Tauro.



Stanno per essere posizionati anche i cartelli illustrativi dei percorsi con i qr code da cui poter scaricare le tracce gpx e la descrizione dell'itinerario.



Anna Pazzaglia (assessore): "L'obiettivo è quello di valorizzare l'immagine del territorio, attraverso percorsi e sentieri in natura, per sviluppare nuove forme di esperienza e fruizione turistica".