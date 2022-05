Premio 'Guido Carli' ad Alberta Ferretti, i complimenti del comune di Cattolica

Attualità

10 Maggio 2022

Alberta Ferretti.

Tredici eccellenze italiane hanno ricevuto, lo scorso 6 maggio a Roma, il “Premio Guido Carli”. Un riconoscimento ideato da Romana Liuzzo che presiede la Fondazione intitolata all’economista, scomparso nel 1993 e che fu per 15 anni governatore della Banca d’Italia e tra i protagonisti e firmatari del Trattato di Maastricht del 1992.



Tra i premiati anche la stilista internazionale Alberta Ferretti che, come è stato ricordato durante la cerimonia, ha iniziato la sua carriera “aprendo una boutique a Cattolica, con coraggio, a soli 18 anni. Oggi è una delle firme più apprezzate e prestigiose del Made in Italy della moda”.



Ad Alberta Ferretti i complimenti da parte dell'Amministrazione Comunale per questo ennesimo riconoscimento. “Una notizia che ci riempie di orgoglio - commenta la Sindaca Franca Foronchi - e che conferma l'eccellenza del suo lavoro. Un premio all'intraprendenza, alla tenacia, alla creatività. Una donna vicina alle donne, è stato sottolineato, e che si è distinta per il suo impegno nella promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo. Noi non possiamo che essere fieri del suo forte legame con Cattolica. Dal suo spirito d'iniziativa sono nate realtà imprenditoriali oggi fiore all'occhiello e valore aggiunto per tutto il nostro territorio. Ai complimenti aggiungiamo l'augurio di proseguire a raccontare l’esclusività del Made in Italy con la passione che l'ha sempre contraddistinta”.