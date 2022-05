Pelle sana e abbronzatura uniforme, ora è possibile

Attualità

10 Maggio 2022

Avere un’abbronzatura perfetta fin dai primi mesi estivi è il sogno di molti. A seconda della propria tipologia di pelle, può sembrare difficile, ma non lo è se si scelgono gli alleati migliori.

Per ottenere una pelle ambrata occorre prepararsi al meglio. Inoltre occorre sempre tener presente che la pelle deve essere ben protetta dai raggi solari.

Se una semplice crema può non essere sufficiente per proteggere la pelle e assicurare un’abbronzatura uniforme ecco che arrivano gli efficaci integratori abbronzatura.



Noi la chiamiamo abbronzatura ma è una protezione naturale che la pelle mette in atto per difendersi dai raggi solari. Quando ci si espone al sole le cellule delle pelle e in particolare ivanno a produrre la melanina, un pigmento colorato.Lanon solo è in grado di dare alla pelle un colorito ambrato, ma protegge anche la pelle dai raggi solari. Essi agiscono come un filtro andando ad impedire ai Raggi UV di arrivare agli strati più profondi della pelle.I raggi solari fanno in modo che le cellule dello strato più esterno della pelle prolifichino creando l’ispessimento cutaneo che continua a proteggere il dermaMa gli integratori come quelli disono efficaci? Sì, lo sono in quanto al loro interno contengono dei principi attivi che migliorano la protezione della pelle.Se la pelle è preparata a ricevere la luce solare, è anche in grado di reagire meglio. In questa maniera si avranno meno scottature, meno eritemi e anche un’abbronzatura uniforma e duratura.All’interno degli integratori sono presenti: iluna sostanza che agisce andando a stimolare la formazione di melanina. Un precursore della vitamina A un forte antiossidante e ha anche la capacità di stimolare il sistema immunitaria e proteggere il sistema cardiovascolare.Inoltre sono presenti leche difende la pelle dai radicali liberi. Quest’ultimi vengono stimolati proprio dall’esposizione solare.Infine ilcontenuto in molti integratori per abbronzatura, ma anche in molte creme per il benessere della pelle. La presenza del Coenzima Q10 permette di evitare tutti i danni del sole, rallentare l’invecchiamento cellulare e donare maggiore elasticità ai tessuti.Quelli appena visti sono gli ingredienti che più di frequente si trovano all’interno degli integratori per l’abbronzatura. Per quello che riguarda la scelta, il consiglio generale resta quello di affidarsi a degli esperti del settore per poter acquistare un prodotto che sia effettivamente di qualità.Leggere la composizione del prodotto, prima dell’acquisto è indispensabile per avere la certezza che sia un prodotto efficace. Sostanze che sono in grado sia di offrire alla pelle un’ulteriore difesa che la possibilità di avere un’abbronzatura omogenea.Per permettere agli integratori di agire nella maniera corretta si consiglia di assumere gli integratori, sempre leggendo le indicazioni offerte dalla casa di produzione.L’importante è affidarsi a dei produttori che siano esperti del settore e per la quale composizione dei prodotti abbiano intrapreso degli studi specifici per la scelta degli elementi migliori.