Truffa incidente figlio: anziana dà oro e soldi a finto avvocato

Cronaca

Cattolica

| 09:21 - 10 Maggio 2022

Foto di repertorio.

Figlio in difficoltà, richiesta di soldi e una anziana truffata. Un nuovo episodio si è verificato a Cattolica e ha visto nel mirino una pensionata. La donna aveva ricevuto la telefonata da un uomo che si era qualificato come avvocato e la informava che il figlio aveva causato un brutto incidente ed era stato arrestato. Una situazione delicata che necessitava di una somma di denaro per sistemare il tutto: 4000 euro per tutelare il figlio e toglierlo dai guai. Poco dopo alla sua porta di casa si è presentato un uomo per ritirare il denaro. Il fantomatico avvocato ha insistito per risolvere la situazione ribadendo come il figlio si trovasse nei guai. L'anziana pensionata ha così racimolato 300 euro e tutto l’oro che aveva in casa consegnandole al truffatore. Nonostante le continue raccomandazioni da parte delle forze dell'ordine, le truffe proseguono senza sosta, e i malintenzionati vanno ancora a segno.