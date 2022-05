Rimini, smantellata rete di vendita piramidale di integratori alimentari

Cronaca

Rimini

09:04 - 10 Maggio 2022

Una struttura "piramidale" per la vendita di integratori alimentari scoperta dalla Guardia di Finanza. Una rete di oltre 10mila persone illuse dalla prospettiva di guadagni facili che hanno lasciato il lavoro ed investito risparmi. L'operazione "Cheope" della Finanza ha permesso di scoprire che era a Rimini l'apice della rete di vendita della società. Oltre 7,3 milioni di euro tra beni mobili, immobili e finanziari sono stati sequestrati a titolo preventivo a 13 persone responsabili della promozione e realizzazione, in tutta Italia, di una struttura di vendita fondata sul network marketing ma, di fatto, basata sul solo reclutamento di persone. L'attività aveva sede a Milano e, con il metodo del "porta a porta", commercializzava integratori alimentari. Degli indagati, tutti incensurati, due sono cittadini sammarinesi, uno romano, uno foggiano e gli altri di Rimini, Pesaro e Cesena.



La società acquistava la merce dagli Stati Uniti tramite una ditta olandese senza mai versare l'Iva in Italia. Dal 2015 i promoter avevano iniziato ad operare in provincia di Rimini reclutando tante persone con l'illusione di guadagni facili ed immediati. Il reclutamento avveniva tramite social network e nel corso di eventi in grandi strutture. Qui venivano presentati i successi degli "ambassador" e i loro guadagni stellari. Il "piano incentivi" che avrebbe dovuto portare alla ricchezza i nuovi lavoratori era poco chiaro. Le quote di adesione allo 'schema' andavano da 500 a mille euro. Di fatto la "scalata" non sarebbe avvenuta tramite vendita del prodotto ma solo aggiungendo nuove persone alla propria rete. La società non aveva strutture operative in Italia, le vendite di prodotti avvenivano tramite gli incaricati che erano allo stesso tempo loro stessi clienti.

La commercializzazione di questi prodotti era già balzata agli onori della cronaca in diverse trasmissioni televisive.





"L’operazione di servizio testimonia il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "nella lotta agli illeciti in materia di contrasto alla criminalità economico-finanziaria a tutela dell’economica, della concorrenza e del mercato."