Marijuana nel garage: arrestato 23enne incensurato riminese

Cronaca

Rimini

| 08:34 - 10 Maggio 2022

Operazione antidroga della Squadra giudiziaria della polizia Locale di Rimini.





Ennesima operazione antidroga. Domenica sera (8 maggio), gli agenti della Squadra giudiziaria della polizia Locale di Rimini hanno tratto in arresto un 23enne incensurato riminese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Gli agenti, che tenevano d'occhio i movimenti del ragazzo, hanno fatto irruzione nella sua abitazione, coadiuvati da un'unità antidroga del Nucleo Cinofili. La perquisizione è stata estesa anche nel garage, e proprio qui, il cane antidroga ha segnalato la presenza dello stupefacente. Dopo un'accurata perquisizione, le divise del Comune hanno trovato due involucri in cellophane con 500 grammi di marijuana.



Il 23enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra giudiziaria della polizia Locale di Rimini, con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.



Al giudice ha spiegato che si tratta di marijuana Cdb legale. Il giovane incensurato è stato rimesso in libertà in attesa del giudizio abbreviato condizionato alla perizia dello stupefacente.