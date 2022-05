Buon Compleanno Ceis, un docufilm per i 75 anni di una grande storia riminese

Attualità

Rimini

| 17:06 - 09 Maggio 2022

Immagine dalla conferenza stampa.

Il Ceis, il Centro educatvo italo-svizzero di Rimini fondato all'indomani della Seconda guerra mondiale, compie 75 anni e si racconta attraverso il film "Lo spazio che vive" di Teo De Luigi: la nascita e l'educazione pedagogica nella Rimini di ieri, appena distrutta dai bombardamenti, e di oggi.

Verrà proiettato questa sera (9 maggio) per la comunità del Ceis ai cinema Fulgor e Tiberio e per il pubblico il 13 e 14 giugno sempre al Tiberio.

Un docufilm per raccontare cosa c'è "oltre la siepe", la storia della struttura, e aumentarne la conoscenza.



La presidente dell'Assemblea legislativa regionale Emma Petitti sottolinea questa mattina alla stampa, presentando la pellicola, come il Ceis abbia messo "al centro un modello pedagogico innovativo che ha fatto scuola", non solo in Italia.



Il regista Teo De Luigi chiede allora alla politica di concretizzare questo impegno, "troppe speranze si sono rivelate vane - lamenta - c'è la necessità di parlare di domani perchè i fiori all'occhiello appassiscono". Il Comune di Rimini - precisa - "deve fare un grande lavoro" e arrivare a una "convenzione che riconosca il Ceis ufficialmente", garantendogli "una prospettiva su cui progettare".



Il film, entra nel dettaglio il produttore Francesco Cavalli, racconta la nascita del Ceis fondato l'1 maggio del 1946 da Margherita Zoebeli, attraverso interviste ai protagonisti, a pedagogisti, educatori, architetti ed ex alunni. E si arricchisce con immagini inedite della Rimini del 1946 distruttua dai bombardamenti e dell'arrivo dei primi aiuti dalla Svizzera. Per conoscere appunto cosa c'è oltre quella siepe che separa la struttura dalla strada.



"Il Ceis" sottolinea la vicesindaca Chiara Bellini "è un fiore all'occhiello a livello nazionale, un modello di pedagogia pionieristico da ogni punto di vista e la sua anima va sempre alimentata. Capace anche di mettere a disposizione i suoi spazi per accogliere i piccoli profughi ucraini. Da qui" mette in evidenza Bellini, "il sostegno e la vicinanza dell'amministrazione".



Tira le somme il presidente Romano Filanti, "75 anni di storia sono tanti": è nato come villaggio per dare ospitalità agli orfani di guerra e non solo e si è trasformato subito in scuola, grazie al lavoro di Comune, Soccorso operai svizzero e Margherita Zoebeli, ha proposto "un modello per il pasato che vogliamo lo sia anche per il futuro"