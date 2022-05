Calcio Eccellenza, Russi e mister Orecchia: le strade si dividono. Arriva Oscar Farneti?

Sport

Rimini

| 16:49 - 09 Maggio 2022



L'Unione Sportiva Russi comunica ai suoi tifosi la decisione di mister Andrea Orecchia di non proseguire nella guida della squadra per la prossima stagione. La società ringrazia l'allenatore per la professionalità e dedizione nello svolgere il suo lavoro. I boatos di mercato danno Orecchia in direzione del Sanpaimola, sempre in Eccellenza. Al Russi dovrebbe andare, invece, Oscar Farneti, ex Savignanese, navigato tecnico romagnolo. Il Russi, uno dei club più importanti del girone, ha perso il secondo posto a spese del Victor San Marino mentre la Fya Rccione ha dominato terminando al primo posto.