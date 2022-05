La Scuderia santarcangiolese HF sulle strade della 1000 Miglia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:38 - 09 Maggio 2022

Stefano Raimondi e la sua Lancia Fulvia.

Da oggi (lunedì 9 maggio) Stefano Raimondi di Scuderia HF ripercorre il solitaria il percorso della 21ª Coppa delle 1000 Miglia del 1954. Quella edizione venne vinta da Alberto Ascari su Lancia D24.



Il pilota, accompagnato dalla sua compagna Alessia, percorrerà 1650 km in 5 giorni.



Partito oggi da Prato, si è diretto verso i passi di Futa e Raticosa, per inserirsi nel tracciato da ripercorrere, in direzione Bologna.



Raimondi compie questa impresa al volante della sua Lancia Fulvia, nell'itinerario Prato — Passo della Futa — Passo della Raticosa — Bologna — Modena — Reggio Emilia — Parma — Piacenza — Cremona — Mantova — Montichiari — Brescia — Desenzano del Garda — Peschiera del Garda — Verona — Vicenza — Padova — Monselice — Rovigo — Ferrara — Ravenna — Forlì — Cesena — Rimini — Pesaro — Fano — Senigallia — Ancona — Civitanova Marche — San Benedetto del Tronto — Giulianova — Pescara — Chieti scalo — Popoli — L'Aquila — Antrodoco — Rieti — Roma — Madonna di Bracciano — Monterosi — Vetralla — Viterbo — Bolsena — Radicofani — San Quirico d'Orcia — Siena — Poggibonsi — San Casciano in Val di Pesa — Firenze — Prato.



Mercoledì 11 maggio l’equipaggio transiterà a Santarcangelo e si fermerà in piazza Ganganelli alle ore 11.00.