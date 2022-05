Incendio al centro nautico sulla spiaggia del Bagno 8 di Rimini

Cronaca

Rimini

| 16:20 - 09 Maggio 2022

Foto di repertorio.

Un atto vandalico? Una bravata? E’ questo quello che devono scoprire le forze dell’ordine intervenute al bagno 8 Luciano di Rimini. Alcune canoe, tavole da surf, sup e piccole imbarcazioni da diporto che si trovavano tra le cabine del Bagno 8 e quelle del confinante Grand Hotel, sono andate in fiamme. Tutto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì (8-9 maggio). La chiamata ai vigili del fuoco di Rimini è arrivata verso l'una e dieci. L'intervento è scattato con sette uomini e due mezzi e le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 2.30. Il fatto che non siano stati rinvenuti né innesco né altro materiale incendiario fa pensare ad un atto vandalico. Almeno per il momento. Fortunatamente i danni sono circoscritti all'esterno, riguardano le strutture delle cabine, annerite per l'intenso fumo, e il materiale custodito fuori da esse. Quello interno, fortunatamente, non ha subito danni.