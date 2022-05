Attualità

Rimini

| 16:11 - 09 Maggio 2022

Bollettino Covid 9 maggio 2022..

Nel territorio riminese si registrano 124 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, su 135.541 tamponi effettuati. I ricoveri in terapia intensiva rimangono 4, nessun decesso registrato in data 9 maggio.



In regione salgono a 35 i ricoveri in terapia intensiva (+1). Crescono anche i ricoveri nei reparti Covid (1260, +43). I decessi in regione sono 5, età media 81 anni, i contagi 2095.