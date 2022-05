Covid San Marino, 175 nuovi casi nell’ultima settimana, calano i ricoveri

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:07 - 09 Maggio 2022

Covid San Marino, i dati del 9 maggio 2022.

Nella settimana compresa tra il 2 e l’8 maggio 2022, l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha registrato 175 nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, a seguito di 1.144 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale al 15,30%). Nello stesso periodo sono guarite 198 persone e la media dei ricoverati è pari a 7 (di cui 2 in Terapia intensiva).



Attualmente risultano 4 le persone ricoverate in Ospedale e positive al virus SARS-CoV-2, due nel reparto di terapia Intensiva e 2 nelle stanze di isolamento, mentre sono 245 le persone seguite a livello domiciliare. Sono 7 le persone in quarantena.

I tamponi totali eseguiti sono 153.401, di cui 33.296 su singole persone.





Campagna vaccinale antiCOVID

Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 70.705 di cui 24.243 persone vaccinate con la prima dose e 26.550 con la seconda dose o con la dose unica.

Ha completato il ciclo di immunizzazione primario 81,7% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni.

Sono 19.912 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 65,77% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni.