Il gruppo riminese Celli sbarca in Spagna acquisendo Reyvarsur

Attualità

Rimini

| 15:53 - 09 Maggio 2022

Il gruppo Celli, leader nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di birra e bevande.

Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere finalizzato - attraverso la neo controllata Celli España - l’acquisizione strategica del 100% del capitale di Reductores Y Variadores Del Sur S.A “Reyvarsur”.



Reyvarsur, azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob detector. Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia, per fornire più di 300 clienti in Spagna e all'estero.



“Siamo sempre stati focalizzati sull'alta qualità e sull'innovazione dei prodotti che produciamo - dice Paola Corbalan, Ceo di Reyvarsur - motivo per cui i nostri clienti hanno fiducia in noi. Siamo onorati di entrare a far parte di un'azienda leader a livello internazionale come il Gruppo Celli. Questa acquisizione ci darà l'opportunità di far crescere ulteriormente il nostro business in Spagna e nel mondo”.



“Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel settore dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo - afferma Joost Samyn, Celli España Managing Director e Region Business Director Wemea - L'acquisizione di Reyvarsur arricchirà la nostra gamma prodotti e accrescerà la nostra reputazione sul mercato, permettendoci di accelerare la nostra presenza e crescita in Spagna. Sono inoltre felice di lavorare insieme a Paola Corbalan, che continuerà a guidare le operazioni di Reyvarsur al fine di sviluppare ulteriormente il nostro business congiunto e soddisfare pienamente i clienti spagnoli”.



“Creare valore all'interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo - afferma Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli – ed è per questo che abbiamo deciso di fondare Celli España, che sarà dedicata alla commercializzazione dell'ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra, soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola, accogliendo una delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per l’erogazione della birra. Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita nel Paese, un'altra storia di eccellenza familiare che si unisce con successo al nostro Gruppo”.



Il Gruppo è stato assistito dagli studi legali Ughi & Nunziante e Argali Abogados, da Bdo per la due diligence finanziaria e fiscale, e da Ramboll per quella Hse. Reyvarsur è stata assistita da Deloitte per gli aspetti finanziari e da Cuatrecasas per quelli legali.