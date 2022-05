Il balletto classico ucraino in scena al Teatro Galli. Appuntamento il 18 maggio

Eventi

| 15:53 - 09 Maggio 2022

Scena dal "Don Chisciotte" (foto Ansa).

I teatri dell'Emilia-Romagna continuano a rispondere positivamente all'appello del corpo di ballo che riunisce i solisti e i ballerini provenienti dai principali teatri nazionali dell'Ucraina, come l'Opera Nazionale dell'Ucraina, il Teatro 'Taras Shevchenko', il Teatro dell'Opera e balletto di Odessa, il Teatro Accademico di Kharkiv e l'Opera Nazionale di Lviv: in tournée in Francia allo scoppio del conflitto bellico, gli artisti dell'Ukrainian Classical Ballet sono arrivati in Italia grazie alla rete di solidarietà a cui hanno aderito molti teatri che ne stanno ospitando le performance.



Grazie alla collaborazione di Ater Fondazione, il 18 maggio al Teatro Galli di Rimini andrà in scena il 'Don Chisciotte', balletto in tre atti sul celebre romanzo di Miguel de Cervantes, su musica di Ludwig Minkus.