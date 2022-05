Elezioni: Riccione, Coriano, Morciano e Sant’Agata al voto il 12 giugno

Attualità

Rimini

| 15:22 - 09 Maggio 2022

Elezioni amministrative 12 giugno.

Sono circa 9 milioni (8.896.929) gli elettori interessati dalle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 12 giugno, per un totale di 978 comuni. Così il Viminale sul suo sito. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 26 giugno. Stessa data per i Referendum, sempre il 12 giugno con election day. In provincia di Rimini si vota a Riccione, Coriano, Morciano e Sant’Agata Feltria. I dati, distinti per regione e provincia, sono stati forniti dalla direzione centrale per i Servizi Elettorali e disponibili on line sul sito Eligendo all'indirizzo https://dait.interno.gov.it/elezioni



Nel dettaglio, si voterà in 142 comuni superiori a 15mila abitanti - di cui 26 capoluoghi - e 836 pari o inferiori ai 15mila abitanti. Sempre on line sul sito Eligendo, è stato pubblicato l'aggiornamento delle 'Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nelle regioni a statuto ordinario' oltre alla relativa circolare, la n. 46, con le indicazioni a tutti i prefetti d'Italia.