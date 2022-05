Riqualificazione asfalti e marciapiedi, stanziati 700mila euro dal comune di Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

| 14:30 - 09 Maggio 2022

Lavori in corso a Misano Adriatico.

La giunta comunale di Misano Adriatico ha approvato in questi giorni un progetto di manutenzione straordinaria di strade e piazze, da realizzarsi tra l'estate e l'autunno.

L'importo complessivo dei lavori, che consistono nel rifacimento di asfalti e manutenzioni dei marciapiedi su tutto il territorio di Misano, ammonta a 700mila euro.

Nei prossimi giorni si procederà all'accensione di un mutuo ed in seguito alla gara d'appalto.

Nel frattempo proseguono le manutenzioni di tutti gli arredi della zona mare per prepararsi all'inizio della stagione estiva. In questi giorni sono in corso interventi a Misano Brasile.

"In questi anni abbiamo realizzato vari interventi di manutenzione – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. In questo periodo, in particolare, stiamo sistemando tutti gli arredi urbani della zona mare. La situazione economica ci consente di poter richiedere un mutuo per poter proseguire con le manutenzioni su tutto il territorio, in particolare nel nostro entroterra dove ci sono alcune situazioni su cui intervenire".