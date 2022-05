Cronaca

Rimini

| 13:31 - 09 Maggio 2022

Primo pomeriggio di passione per gli automobilisti in via Tripoli, all'altezza del sottopoasso ferroviario a causa di un incidente stradale che ha paralizzato il traffico. Lo scontro tra due autovetture è avvenuto poco dopo le 13, nel momento di maggior affluenza di traffico. Fortunatamente lo schianto non ha avuto gravi conseguenze per le persone che viaggiavano a bordo dei veicoli. Via Tripoli è stata chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni.