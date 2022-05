Riprende il cantiere del Ponte di Tiberio, viabilità temporanea su via Ducale

Attualità

Rimini

| 12:59 - 09 Maggio 2022

Ponte di Tiberio.

Dopo la temporanea riapertura al transito pedonale e alle biciclette della Via Bastioni Settentrionali/Circonvallazione Occidentale - adiacente al Ponte di Tiberio, avvenuta lo scorso 5 maggio per consentire la manifestazione degli Alpini - a partire da mercoledì prossimo, 11 maggio, riprenderanno i lavori sulla restante parte della Via, all'incrocio con il Corso d'Augusto.



"Una chiusura necessaria" si legge in un comunicato del comune di Rimini "prevista per circa 30 giorni, per consentire la conclusione dei lavori che prevedono la posa della nuova pavimentazione lapidea, che in parte è stata già realizzata".



Il progetto prevede la riqualificazione dell'intera area laterale al Ponte di Tiberio verso il centro città (Corso d'Augusto) mediante la rimozione dell'attuale pavimentazione in asfalto e la realizzazione di una pavimentazione in lastre di alberese con orditura a spina di pesce.

Saranno anche riqualificati e ampliati i marciapiedi, in cui è prevista una pavimentazione in selce del Marecchia.



Questa seconda fase dei lavori, comporterà la temporanea chiusura al transito della auto del Corso d'Augusto e l'inversione del senso di circolazione della Via Ducale, percorribile solo dai residenti e dai mezzi autorizzati da mare verso monte, per la stessa durata dei lavori.