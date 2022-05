Il Padel Tour regionale 2022 fa tappa a Rimini

Eventi

Rimini

| 12:45 - 09 Maggio 2022

Sun Padel Rimini.

Il maltempo mette i bastoni fra le ruote al ‘Padel Tour 2022’, circuito di tornei Open maschile e femminile organizzato dal comitato FIT Emilia Romagna in collaborazione con Match Point e Net-Gen. La pioggia che ha colpito nel fine settimana scorso (6-8 maggio) la nostra regione, come pure buona parte della Penisola, ha infatti impedito la disputa della tappa che era in programma da venerdì 6 a domenica 8 maggio sui campi del Galaxy Padel Ferrara.





Il ‘Padel Tour 2022’ propone infatti ben 23 prove toccando tutto il territorio dell’Emilia Romagna - possono partecipare anche i tesserati fuori regione - per culminare nel Master finale (a inizio novembre, sede da definire), al quale saranno ammessi i primi 32 giocatori e le prime 16 giocatrici della classifica a punti che tiene conto dei risultati ottenuti nei vari tornei.

Le attenzioni si spostano ora sulla prossima tappa, in programma da venerdì 13 a domenica 15 maggio sui campi del Sun Padel Rimini (lungomare Tintori 30, info 353 4087998). Iscrizioni entro mercoledì 11 maggio sul portale myfit.federtennis.it .



Per il nuovo club riminese si tratta di un gustoso antipasto in vista del torneo del circuito nazionale Slam by Mini, che ospiterà nella sua suggestiva location a due passi dal mare dal 27 giugno al 3 luglio.