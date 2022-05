Al campione di motociclismo Enea Bastianini un Volkswagen Crafter Furgone

Attualità

Rimini

| 12:37 - 09 Maggio 2022

Enea Bastianini con la famiglia Reggini e Michele Gallazzi Responsabile Commerciale di Zona Veicoli Commerciali Italia con il Volkswagen Crafter Furgone.

In certe professioni il veicolo guidato non è solo un mezzo di trasporto. Lo sa bene il pilota Enea Bastianini, vice campione del mondo in Moto3, campione del mondo in Moto2, dal 2021 in MotoGp dove consegue due podi nella stagione d’esordio e dal 2022 di nuovo in sella a una Ducati affidata al Team che lo lanciò nel mondiale, il Team Gresini, con la quale ha già conquistato due vittorie nelle prime sei gare.





Al campione della due ruote, Reggini ha consegnato un Volkswagen Crafter Furgone, un veicolo dalle dimensioni ideali per trasportare moto e kart durante gli allenamenti nei vari kartodromi e circuiti nazionali. Nella foto, Enea Bastianini con la famiglia Reggini e Michele Gallazzi Responsabile Commerciale di Zona Veicoli Commerciali Italia con il Volkswagen Crafter Furgone, uno dei veicoli di maggior successo sul mercato della sua categoria.





“Siamo felici di affidare uno dei nostri veicoli a Enea Bastianini che rende onore allo sport nazionale con i suoi successi e la sua personalità. – dice Maria Reggini. - Da anni, come Gruppo, sosteniamo e affianchiamo i valori sportivi e coloro che con abilità e responsabilità se ne fanno portavoce. Siamo con il Volkswagen Crafter su strada e con il cuore in pista con lui!”