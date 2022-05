Santarcangelo, Balconi fioriti: in occasione dell'evento due speciali tour guidati

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:11 - 09 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

In occasione di Balconi fioriti, nel prossimo weekend a Santarcangelo la Pro Loco organizza due speciali tour alla scoperta della bellezza della città clementina.



"I luoghi della conservazione: di necessità virtù" Passeggiata alla scoperta dei luoghi della conservazione. Imperdibile tour guidato dedicato alla scoperta delle grotte più originali e misteriose della città, pubbliche e private (tra cui alcune mai visitate prima nei nostri tour) e dei numerosi luoghi adibiti alla conservazione, quali granai e neviere.

Lasciatevi sedurre dagli ipogei più suggestivi del paese, percorrendo cunicoli e stanze, in una sorta di labirinto, alla scoperta di un mondo sotterraneo misterioso, atto alla conservazione dell’ottimo Sangiovese, di salumi e formaggi. Sabato 14 Maggio ore 16:00 e domenica 15 Maggio ore 10:00.

Le visite termineranno con una degustazione di vino affinato in una grotta del borgo. Durata del tour: 2h30’.

Costo: 10€ a persona, 5€ per bambini dai 10 ai 14 anni. Gratis al di sotto dei 10 anni.







"I Malatesta: le donne, i cavalier, l'arme e gli amori"

Condottieri, ma anche appassionati di bellezza ed arte. Passeggiata lungo le vie della cittadella medievale, racchiusa all’interno delle mura, alla scoperta di antiche porte cittadine, granai, bastioni e torri. La guida avrà cura di seguire le tracce lasciate dalla famiglia Malatesta, seducendo il visitatore con storie di passioni, leggende ed eccitanti racconti. Arrivo all’imponente Rocca Malatestiana con eccezionale visita guidata all’interno dell’antica dimora storica tuttora residenza privata della principessa Marina Colonna di Paliano. Il tour terminerà con la visita alla suggestiva e misteriosa Grotta Felici.  Domenica 15 Maggio ore 10.00; 11.00; 15.30 e 16.30

Durata del tour: 2h circa.

Costo: 12€ a persona, 5€ per bambini fino ai 14 anni.





Per entrambi i tour la partenza sarà dall’Ufficio IAT Pro Loco, via Battisti 5 Santarcangelo di Romagna.

Prenotazione obbligatoria 0541624270 iat@comune.santarcangelo.rn.it