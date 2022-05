Villa Verucchio. Auto investe pedone, anziano portato in ospedale con l'elisoccorso

Cronaca

Verucchio

| 11:22 - 09 Maggio 2022

L'auto coinvolta nell'incidente - nella gallery il luogo dell'incidente e l'elisoccorso.

Incidente stradale questa mattina, lunedì 9 maggio, a Villa Verucchio in Via Casale. Verso le 10 una Toyota Yaris, che procedeva in direzione Novafeltria, ha investito una persona anziana. E' successo dopo l'ingresso dell'Scm nei pressi dell'attraversamento pedonale. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della Polizia Municipale. Il ferito è stato portato al Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Sul posto personale del 118 e i Carabinieri. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con rallentamenti.