Basket B, domenica 15 (ore 18) e martedì 17 (20,30) prime due sfide playoff al Flaminio

Sport

Rimini

| 09:38 - 09 Maggio 2022

Roseto si laurea regina del girone C davanti alla Real Sebastiani Rieti che beffa Rimini prendendole il secondo posto. Questi alcuni dei verdetti di una scoppiettante ultima giornata, che ha visto anche i Raggisolaris agguantare un posto nei play off grazie alla nona vittoria consecutiva ottenuta sul campo di Civitanova Marche, successo che lascia Ozzano fuori dalle prime otto. In coda, Giulianova chiude ultima e retrocede.



Questi i risultati: Roseto – Montegranaro 83-66; Ancona – Real Sebastiani Rieti79-81; Rimini – Luiss Roma 84-66; Npc Rieti – Giulianova 93-66; Senigallia – Imola 84-72; Civitanova Marche – Raggisolaris 56-64; Ozzano – Cesena 92-83; Jesi – Teramo 84-89.



Classifica: Roseto 48; Real Sebastiani Rieti e Rimini 46; Npc Rieti 44 Ancona 40; Senigallia 36: Raggisolaris, Imola e Ozzano 34; Teramo e Luiss Roma 28; Cesena 22; Jesi (-1) 19; Civitanova Marche 8; Montegranaro e Giulianova 6.



I tabelloni play off.

Tabellone 3: Roseto – Torrenova; Ragusa – Ancona; Rimini – Taranto; Ruvo di Puglia – Raggisolaris

Tabellone 4: Agrigento – Imola; Npc Rieti – Salerno; Bisceglie – Senigallia; Real Sebastiani Rieti – Reggio Calabria



Le serie playoff saranno al meglio delle 5 gare. Quindi per passare il turno bisogna vincere 3 partite.

Testa di Serie la Pallacanestro Roseto che si troverà di fronte Torrenova nella parte alta del tabellone dove si sfidano anche Ragusa e Campetto Basket Ancona.

Rivierabanca Basket Rimini sfida nei quarti di finale CJ Basket Taranto sesta classificata del girone D.

Nell’altro quarto abbinato, Ruvo di Puglia contro una lanciatissima Raggisolaris Faenza

Quando si gioca

Gara 1

Domenica 15 Maggio ore 18:00 - Palasport Flaminio

Rivierabanca Basket RIMINI - CJ Basket Taranto

Gara 2

Martedì 17 Maggio Ore 20:30 - Palasport Flaminio

Rivierabanca Basket RIMINI - CJ Basket Taranto

Gara 3

Venerdì 20 Maggio Ore 20:30 - PalaMazzola Taranto

CJ Basket Taranto - Rivierabanca Basket Rimini