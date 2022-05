All’Alberghiero di Rimini sfida tra studenti con Barman’s got Talent

Attualità

Rimini

| 09:36 - 09 Maggio 2022

Alcuni partecipanti alla gara.

Il 6 Maggio presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “S.P.Malatesta“ di Rimini, si è tenuto il concorso interno “Barman's Got Talent Competition 2022 – Franco Bongiorno “.

Il concorso si è aperto con un seminario “alcool: una vita persa in un bicchiere” tenuto dal Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, in cui si è parlato del bere consapevole e alcool - free ma anche dei problemi di salute e dei rischi a cui si può andare incontro da un punto di vista civile e penale a seguito dell’abuso di sostanze alcoliche.





A metà mattinata, sulle note di Alta Marea di Antonello Venditti, è stato mostrato un’emozionante video fotografico creato da Nicola Dimatteo nonché organizzatore del concorso, a ricordo dell’amico e collega, il Prof. Franco Bongiorno, scomparso qualche anno fa, a cui è stato intitolato il laboratorio della sala ristorante da lui creato. A presenziare questo toccante momento, la Dirigente Scolastica Ornella Scaringi, alcuni professori dell’Istituto e la Sig.ra Roberta Tiberi, moglie del docente scomparso.



Subito dopo i 12 studenti partecipanti al concorso si sono scontrati a colpi di shaker nella realizzazione di un Mocktail/ long drink, una ricetta inedita grazie ad un paniere di prodotti di aziende sponsor messi a disposizione della scuola.





Ogni alunno ha dimostrato le proprie abilità ad una commissione composta da professionisti del settore enogastronomico nazionale, barmanager, professionisti operanti nel food & beverage con esperienze internazionali: Andrea Bertelli, Mauro Cerrina e il Presidente della F.I.B. Nazionale Paolo Mascarucci alla quale è spettato il compito di valutare gusto, decorazione, e tecnica del drink. Non solo: i ragazzi sono stati sottoposti anche a specifiche domande da parte dei docenti interni di scienze dell’alimentazione (Prof.ssa Elena Righetti) e di lingua inglese (Prof. Francesca Zappatore).





I tre studenti vincitori assoluti 1° classificata Amal Kabbori, 2° classificato Alessio Peccarisi, 3° classificato Elvis Paja, parteciperanno alle gare Regionali e Nazionali organizzate da associazioni di categoria e del bartending rappresentando appunto l’Istituto stesso.



Sono stati assegnati inoltre alcuni riconoscimenti speciali: il premio alla miglior esposizione merceologica del drink a Elvis Paja ; il premio drink award competition con il premio il premio miglior decorazione a Amal Kabbori; il premio drink award in english a Erika Pari; il premio miglior tecnica a Francesca Sacco.