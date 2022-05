Pennabilli, una mostra fotografica per ricordare Daniela Parri e la sua lotta contro la malattia

Attualità

Pennabilli

| 09:22 - 09 Maggio 2022

Inaugurazione della mostra.

Un vernissage speciale quello inaugurato sabato scorso a nell’atrio dell’Orto dei frutti dimenticati. Espressione artistica, una mostra fotografica, in cui il linguaggio visivo si unisce ad una nobile finalità: la sensibilizzazione nei confronti del carcinoma ovarico. Una selezione di fotografie, una collezione di testimonianze di esistenze umane segnate da questa malattia. Tra le tavole fotografiche, una colpisce in maniera particolare, e non solo perché la sua cornice è di un colore diverso dalle altre: è il ritratto di Daniela Parri, pennese che ha combattuto fino all’ultimo la sua battaglia contro questa malattia con un’arma potentissima, il sorriso. Il suo desiderio era quello che la mostra venisse inaugurata proprio nella giornata mondiale del carcinoma ovarico, che si celebra l’8 maggio. Per volontà di Laura, sorella di Daniela, questo desiderio è divenuto realtà proprio a Pennabilli, tappa inaugurale della mostra, che sarà presentata nei prossimi mesi anche a Sanremo, Brescia e Lugo. “Perché la vita” è un’esposizione fotografica patrocinata dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) la cui ambizione è quella di far conoscere il carcinoma ovarico, di rendere tutti sensibili ad una tematica così importante attraverso la narrazione di esperienze dirette, concrete, come sottolineano le curatrici dell’esposizione Manuela Podda e Federica Pederzoli. Arte e divulgazione, un binomio di altissimo valore sociale che diviene espressione concreta all’interno degli scatti realizzati da Simone Cerio.