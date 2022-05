Rimini: passaggio della stecca, verso l'Adunata degli alpini a Udine

Attualità

Rimini

| 09:05 - 09 Maggio 2022

Il momento del passaggio della "stecca".

"Siamo prontissimi, lo siamo da tre anni". È con questo spirito che la sezione di Udine dell'Associazione nazionale alpini (Ana) ha vissuto ieri (domenica 8 maggio) "la stecca", il passaggio di consegne della responsabilità di organizzare l'adunata nazionale 2023 delle penne nere, che dopo Rimini si terrà nella città friulana da dove manca dal 1996. L'ultima adunata nazionale svoltasi in Fvg, invece, si tenne a Pordenone nel 2014. "Tre anni di attesa dovuti ai tempi tecnici, circa un anno - ha spiegato la presidenza dell'Ana di Udine - necessari per preparare il programma e farlo approvare al Direttivo nazionale, poi una volta pronti ci ha pensato il Coronavirus a fermare ogni iniziativa, ma ora è giunta l'ora di dimostrare l'ospitalità udinese, anzi di tutta la regione. Perché l'idea, a quanto pare innovativa, è di coinvolgere tutto il territorio attraverso l'ospitalità diffusa, permettendo così a chi ancora non lo conosce di scoprire ogni sua bellezza e ricchezza, e far nascere la voglia di ritornare".