Comunicare Rimini. Premiazione concorso al teatro degli Atti: 1000 euro al vincitore

| 08:57 - 09 Maggio 2022

Ingresso del teatro degli Atti.

Venerdì 13 maggio, alle 17.30, al Teatro degli Atti di Rimini, in occasione della Notte nazionale del liceo classico, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio letterario Paolo Fabbri, indetto dall’Associazione Alumni del Liceo classico “Giulio Cesare”, con il patrocinio del Comune di Rimini, voluto e supportato da Domini Soso Fabbri per onorare la memoria del marito Paolo, scomparso nel 2013.



Paolo Fabbri, riccionese, ex alunno del liceo, giornalista e professionista della comunicazione, dapprima all’Azienda autonoma di soggiorno di Riccione, successivamente al Messaggero e al gruppo editoriale Monti in qualità di Capo della Promozione e Relazioni Pubbliche del Resto del Carlino dal 1969 al 1984, poi manager e consulente marketing di numerose aziende nei settori del turismo, del commercio e dell’editoria, ideatore di eventi, concorsi e manifestazioni .



Riservato agli studenti degli ultimi tre anni del Liceo Classico statale, il concorso aveva per titolo: “Comunicare Rimini. Ti si chiede di elaborare un progetto individuando gli strumenti più idonei per rilanciare l’immagine della tua città. Puoi attingere alla sua storia, all’attualità, alla cultura, al turismo, alla gastronomia e all’intrattenimento. Sottotitolo: proponi le tue idee per una città fruibile e futuribile, anche in previsione di Rimini capitale italiana della cultura”.



Ai 42 studenti iscritti al concorso verrà assegnato un attestato di partecipazione, mentre il vincitore del Premio per il miglior elaborato riceverà 1000 euro e una pergamena commemorativa.



Sarà presente la commissione giudicatrice esterna, composta da nomi autorevoli quali il Prof. Mauro Miccio, professionista della comunicazione nazionale ed internazionale, manager e docente di Sociologia della comunicazione presso l’Università di Roma Tre, il giornalista Giorgio Tonelli , già caporedattore della Sede regionale RAI, la Prof.ssa Chiara Giovannini e l’Avv. Carlo Rufo Spina, presidente e tesoriere dell’Associazione Alumni, e dalla dott.ssa Domini Soso Fabbri, già regista Rai. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.