Basket B, RivieraBanca domina la LUISS (84-66) e chiude al terzo posto

| 02:12 - 09 Maggio 2022





RivieraBanca Basket Rimini chiude la regular season con una vittoria. I biancorossi riscattano la sconfitta di giovedì sera superando con una buona prestazione la LUISS Roma e si piazzano definitivamente al terzo posto del girone C, complici le vittorie di Roseto e Real Sebastiani Rieti. L'incrocio in quarti di finale playoff vedrà i ragazzi di coach Mattia Ferrari affrontare la sesta classificata del girone D: CJ Basket Taranto.



In avvio di partita Rimini spinge con le triple di Tassinari e Saccaggi (11-5 al 3'), gli ospiti però rispondono con la bomba di capitan Murri ed uno scatenato Jovovic (13-12 al 5'). Saccaggi e Rinaldi combinano per 5 punti consecutivi, poi la partita vive due minuti abbondanti senza alcun canestro; i biancorossi tornano a segnare con un'altra tripla di Saccaggi che chiude il primo quarto (21-12).



La LUISS reagisce ad inizio secondo quarto col trio Zini-Egwoh-Legnini, Arrigoni risponde a tono in più circostanze ma la tripla di Legnini forza il timeout di Ferrari (25-21 al 15'). RivieraBanca si desta e piazza un break di 8-0 che vede sugli scudi Masciadri (33-21 al 17'), Jovovic ricuce lo svantaggio ma i primi punti di Scali in biancorosso consegnano il vantaggio di fine primo tempo (37-25).



Il secondo tempo si apre con 5 punti filati di Bedetti (42-25 al 22'), Jovovic risponde per la LUISS Roma poi la partita vive un'altra piccola fase di stallo. I biancorossi riprendono la loro marcia coi liberi di Masciadri e Scarponi (50-31 al 25'), ma i laziali riducono il gap con un break di 0-10 che vede nuovamente protagonista Jovovic (50-40 al 27'). Rimini non si scompone ed in un amen incendia il Flaminio con la schiacciata di Mladenov e la tripla di Tassinari cui segue quella di D'Argenzio (60-40 al 30'); la bomba di Jovovic modifica il parziale in chiusura di terzo quarto (60-43).



Gli ultimi 10' sono puro garbage time con l'esito della partita già praticamente a favore dei padroni di casa: Coach Mattia Ferrari dà spazio ai giovani e tiene un minutaggio equilibrato per tutti gli effettivi. Buona prova per D'Argenzio che chiude il suo esordio in doppia cifra e Masciadri che ritrova sempre di più la condizione fisica. Vince Rimini (84-66).



Il tabellino

RivieraBanca Basket Rimini-LUISS Roma 84-66



RIMINI: Masciadri 17 (3/6, 3/4), Arrigoni 13 (5/7), Tassinari 10 (2/4, 2/6), D'Argenzio 10 (1/2, 2/3), Saccaggi 9 (0/2, 3/6), Bedetti 7 (1/3, 1/3), Rinaldi 6 (3/5), Fabiani 4 (1/3), Scali 4 (1/3), Scarponi 2 (0/3, 0/5), Mladenov 2 (1/1, 0/2), Amati (0/2 da tre punti). All. Ferrari, Brugè, Middleton.



LUISS: Jovovic 28 (8/12, 2/4), Legnini 16 (1/3, 4/11), Murri 14 (3/8, 2/5), Zini 4 (2/3, 0/3), Tolino 2 (1/7), Egwoh 2 (1/1), Di Francesco (0/2 da tre punti), Salvaggi, Van Velsen, Fiorucci NE. All. Esposito, Delia.



PARZIALI: 21-12, 37-25, 60-43