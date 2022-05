Rimini: colpisce a pugni la moglie, arrestato per maltrattamenti

Cronaca

Rimini

| 21:27 - 08 Maggio 2022

L'uomo bloccato dagli agenti.

In preda ai fumi dell'alcol, picchia violentemente la moglie. L'episodio è avvenuto intorno alle 19 di domenica 8 maggio. Gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un uomo in via Sebastiano Satta zona ospedale. A seguito di una segnalazione di una brutale lite, una volante si è recata sul posto. Alla vista degli agenti l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, è andato su tutte le furie continuando ad inveire contro la moglie che aveva già colpito con testate e pugni al volto. È stato, dunque, necessario l’arrivo di un’altra volante. Con non poca fatica gli agenti hanno bloccato l'esagitato: condotto in Questura, è stato quindi tratto in arresto. Seguiranno aggiornamenti.