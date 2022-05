Calcio D, il Cattolica si congeda dal Calbi con un altro ko: 0-1

Sport

| 20:20 - 08 Maggio 2022

Il Cattolica, già retrocesso, si congeda dal Calbi con una sconfitta per mano del Montebelluna. Primo tempo equilibrato con i giallorossi vicini al gol al 39’ con Sakaj che ha colpito in mischia nell’area piccola costringendo il portiere ad un vero e proprio miracolo. Nella ripresa stesso equilibrio della prima frazione, poi i giallorossi sono calati lasciando campo all’avversario che ha colpito prima un palo al 40’ con Bressan di testa e poi ha trovato la marcatura un minuto dopo con Fasan: ha recuperato palla e si è involato verso la porta trovando il tiro vincente. Al 40’ altra pericolosa azione ospite senza esito. Nel prossimo turno trasferta a Campodarsego che ha espugnato il campo della capolista Arzignano.



Il tabellino



CATTOLICA-PRODECCO CALCIO MONTEBELLUNA 0-1



CATTOLICA CALCIO 1923 S.G. (4-4-2): Rizztano, Sakaj, Rabbeni, Pipoli, Morri, Padulano (27′ st Leonetti), De Vito, Palazzi, Moricoli (34′ st Mengucci), De Angelis, Aprea (30′ st Semprini). A disp.: Scotti, Manfroni, Ruggiero, Montesi, Sbarzella, Abubakar. All.: Bardi.

PRODECO CALCIO MONTEBELLUNA (3-5-2): Bonato, Martin, Tomasi, Borghesan, Zago, Pellegrini, Baggio (17′ st Fasan), Bressan (17′ st Abdulai), Toniozzo, Longato (27′ st Madiotto), Visioni (44′ st De Min). A disp.: Voltan, Fornaseri, Sagrillo, Spagnol. All.: Bordin.

ARBITRO: Bonci di Pesaro .

RETE: 41′ st Fasan.

NOTE. Ammoniti: Padulano, Pellegrini. Angoli: 3-5