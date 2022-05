Calcio D, Sammaurese corsara a Fidenza: 1-2

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:02 - 08 Maggio 2022

Merlonghi esulta.



Bel successo della Sammaurese, che nella ripresa ribalta la partita e doma 2-1 il Borgo San Donnino sul suo terreno. Avvio favorevole ai fidentini, in goal già dopo 2′ con un tiro non trattenuto da Cheli. I giallorossi cercano una reazione, tuttavia gli emiliani si chiudono bene e non concedono molto.

i va al riposo sotto di una rete, poi nella ripresa la Sammaurese alza il livello e perviene al pareggio su rigore, fischiato per fallo di mano in area e trasformato da Merlonghi. Passa poco più di un quarto d’ora e Gaiola, appena entrato al posto di Scarponi, segna sugli sviluppi di un corner al primo pallone toccato. Finale in tranquillità con i nostri a controllare le sfuriate rivali.



Il tabellino



BORGO SAN DONNINO: Frattini, Som (23’ Dodi), Vecchi, Baldini, Fogliazza, Soregaroli, Lancellotti, Rossi (76’ Finocchio), Vanni, Abelli (59’ Porcari), Petronelli (70’ Zambruno).

A disp: Paganelli, Bangu, Marzoli, Marchi, Battini. All: Aldo Nicolini

SAMMAURESE: Cheli, Masini, Bolognesi, Benedetti, Scarponi (70’ Gaiola), Sabato, Gurini (92’ Bonandi), Casadio (70’ Rosa), Merlonghi, Giannini (92’ Asllani), Camara (76’ Sedioli).

A disp: Zavatti, Manara, Bonafede, Sabba. All: Stefano Protti

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale

RETI: 2’ Lancellotti (B), 55’ rig. Merlonghi (S), 72’ Gaiola (S)

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 300 circa. Ammoniti 45’+1 Vanni (B), 54’ Fogliazza (B), 80’ Gurini (S).