Calcio Promozione, il Gabicce Gradara regola il Loreto 2-1. E' al quinto posto

| 19:32 - 08 Maggio 2022

L'esultanza dopo il primo gol del Gabicce Gradara.



Il Gabicce Gradara riscatta il tonfo di Castelfidardo e regola per 2-1 il Loreto risalendo al quinto posto in classifica con la trasferta di Cantiano nel prossimo turno. Una vittoria meritata che avrebbe potuto essere più larga, ma la squadra di Papini non ha chiuso i conti e il match è stato aperto fino alla fine.

Il Gabicce Gradara, senza Prandelli, Maggioli e Sabattini, presenta le novità di Bulzinetti in porta, Ciaroni nel tridente d’attacco e Grassi sulla linea difensiva. Dal’altra parte il Loreto si schiera con il 4-4-2.

Nel primo tempo Il Gabicce Gradara fa la partita e al 40’ riesce a venirne a capo mentre gli ospiti tengono in apprensione la difesa con delle ripartenze di alleggerimento e su un calcio d’angolo trovano il pareggio. Al 17’ Serafini riconquista palla al limite, serve Ciaroni in profondità sulla destra, il suo tiro è alto sulla traversa. Al 22’ cross di Brugiapaglia dal fondo a sinistra dopo una fuga in ripartenza, Grassi manda in angolo. Al 25’ Cinotti da destra serve in area Veglio: stop di petto e girata con palla alta. Bella azione per la squadra di casa. Al 27’ punizione di Grassi dalla trequarti, Passeri è trattenuto per un braccio da un avversario e cade a terra con palla deviata in angolo. L’arbitro fa continuare tra le proteste dei padroni di casa. Al 40’ il vantaggio della squadra di Papini. Bella azione Ciaroni - Serafini sulla destra, cross del centrocampista e rete in tuffo di testa dell’attaccante a centro area. Dopo appena un minuto il pareggio del Loreto: calcio d’angolo di Brugiapaglia e colpo di testa vincente in mischia di Camilletti.

Nella ripresa al 2’ tiro D’Addario da fuori respinto dal portiere, Cinotti calcia debole sul secondo palo e la difesa respinge. Al 5’ il raddoppio del Gabicce Gradara: angolo di Costa, Passeri di testa infila il 2-1. Al 23’ Loreto pericoloso ancora con Camilletti di testa con il portiere Bulzinetti a deviare sopra la traversa in angolo. Al 35’bella azione in velocità Cinotti-Ulloa-Cinotti: l’attaccante spara a lato da buona posizione. Al 40’ Grassi sulla linea devia di testa con Bulzinetti a terra sopra la traversa.

Il TECNICO A fine patita il tecnico del Gabicce Gradara Mirco Papini commenta: “Abbiamo vissuto una settimana complicata dopo la sconfitta sul campo della Vigor Castelfidardo, c’era un po’ di tensione in campo. La cosa più importante era vincere e lo abbiamo fatto sciupando alcune palle gol che avremmo potuto sfruttare meglio. I playoff? Pensiamo alla trasferta di Cantiano, poi vedremo la nostra posizione. Dobbiamo vivere alla giornata”.



Il tabellino

Gabicce Gradara – Loreto 2-1

GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Difino (1’ st. Innocentini), Costa (29’ st. Montebelli), Vaierani, Passeri, Grassi, Ciaroni (1’ st. Ulloa), Serafini (28’ st. Grandicelli), Vegliò, D’Addario, Cinotti. A disp. Fabbri, Magi Andrea, Roselli, Magi Luca, Granci. All. Papini.

LORETO: Albanesi, Ciminari (13’ st. Palazzo), Piacciafuoco, Garcia, Camilletti, Bigoni, Petrini (13’ st. Scalella), Moriconi Andrea, Streccioni, Garcia, Brugiapaglia. A disp. Droghetti, Baccarini, Sprecacè, Brahini, Masllavica. All. Moriconi Francesco.

ARBITRO: Tasso (De Marino di Pesaro e Micheli di Jesi)

RETI: 40’ pt Vegliò, 41’ pt. Camilletti, 5’ st. Passeri

NOTE. Giornata di sole, spettatori 150 circa. Angoli: 7-6. mmoniti: Serafini, il tecnico Papini. Recupero: 1’ pt. 4’ st.