Conclusa Adunata degli Alpini, sindaco Rimini: "è stato un ferragosto anticipato"

Attualità

Rimini

08 Maggio 2022

Foto Riccardo Gallini.



Con la sfilata delle 80 mila penne nere sul lungomare di Rimini, a cui hanno assistito migliaia di curiosi, si è chiusa la 93/ma adunata nazionale degli Alpini salutata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un messaggio inviato al presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. "Gli Alpini in servizio e in congedo - ha ricordato il Capo dello Stato - hanno partecipato, a buon titolo, alle iniziative di contrasto alla pandemia, collaborando con le articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale e le istituzioni locali". Mattarella ha voluto ricordare il loro sacrificio nella Seconda guerra mondiale, e quello di tutti i soldati italiani. "Ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente in quel conflitto e che ci hanno restituito un'Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno", ha detto tracciando un parallelo con la "brutalità della guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell'Ucraina". Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica, promulgando la legge che fissa la Giornata degli Alpini al 26 gennaio, ha sollecitato il governo ad un riordino delle celebrazioni per le Forze Armate nel segno dell'unità.



Dall'adunata di Rimini, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini si è detto convinto "che ci siano le condizioni perché questa raccomandazione, questo invito si trasformi in realtà". Lo stesso ministro ha colto l'occasione per citare il conflitto ucraino. "Le nostre menti e i nostri cuori sono rivolti all'Ucraina", ha ammesso dal palco dell'adunata, auspicando che "ritorni la pace" e che "ritorni la possibilità di negoziati veri". Quella di Rimini per Guerini è stata "una giornata di rinascita". Ha ringraziato gli Alpini "per quello che hanno fatto in questi due anni di pandemia aiutando il Paese nelle vaccinazioni, nella costruzione di ospedali".



In tribuna d'onore erano presenti anche il ministro dell'innovazione tecnologica Vittorio Colao (alpino come Guerini), il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà, il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Ue, e il generale Francesco Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid e ora comandante del Covi. Per quest'ultimo l'adunata è stata un'occasione "di stringere la mano, di riprendere i rapporti sociali. Questa è una bella cosa", ha detto facendo riferimento al ritorno alla normalità dopo la fase più acuta della pandemia. "Speriamo che si continui così", ha aggiunto. La giornata nella cittadina romagnola è stata una festa, come del resto tutti e quattro i giorni dell'adunata. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha esultato. Si stima che in città siano state oltre 400 mila le presenze. "Dei numeri del genere" dal punto di vista dei visitatori, "si sono visti raramente". "Si è vissuto un ferragosto anticipato a tutti gli effetti", ha fatto notare il primo cittadino.



