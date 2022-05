Alpini a Rimini, Bonaccini: "un onore e un orgoglio"

Attualità

| 18:06 - 08 Maggio 2022

Alpini a Rimini.



"Un onore e un orgoglio ospitare a Rimini l'Adunata nazionale degli Alpini, finalmente in presenza dopo due anni di rinvii causa Covid. Non so quante mani abbia stretto e quanti alpini abbracciato, sin dalla prima mattinata. Da ogni parte d'Italia". Così, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini esprime la sua soddisfazione per l'Adunata nella città romagnola che si conclude oggi con la 'sfilamento', sul Lungomare di 90.000 Penne Nere. "Bellissima la sfilata di oggi - scrive - che durerà fino a sera, insieme ai ministri Guerini, Colao e D'Incà, al generale Figliuolo, che ho rivisto con immenso piacere dopo il grande lavoro svolto insieme sulle vaccinazioni, al Capo di Stato Maggiore Serino e ai vertici militari del Paese. Personalmente, è stata un'emozione vera poter ringraziare i tantissimi volontari della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, mentre le 'nostre' sezioni chiuderanno la sfilata nel tardo pomeriggio come da tradizione. E mi ha fatto ancora più piacere - conclude Bonaccini - sentire che la parola più pronunciata oggi sia stata Pace".