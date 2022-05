Rimini Calcio, C siamo quasi: battuto il Seravezza, promozione vicina

Sport

Rimini

| 19:13 - 08 Maggio 2022

La gioia dei giocatori biancorossi dopo il gol di Mencagli (foto Venturini).



Il Rimini regola senza difficoltà il Seravezza Pozzi con il punteggio di 3-0 e torna a sorridere dopo il k.o. sul campo del Carpi. Ai biancorossi di Gaburro basta un punto nelle prossime due gare per la certezza matematica della promozione in Serie C: domenica (15 maggio) trasferta sul campo del Sasso Marconi e a seguire gara al Neri con il Lentigione, oggi sconfitto 7-3 dall'Alcione e fuori dai giochi matematicamente per il primo posto.



LE PAGELLE DI GIORGIA BERTOZZI



Marietta 6: si salva in un paio di occasioni, deve metterci i guantoni in qualche uscita alta ma in definitiva il suo è un pomeriggio di quelli tranquilli.



Lo Duca 6,5: il giovane terzino inanella un’altra prestazione di alto livello confermando di attraversare un gran periodo di forma. Solita prova caratterizzata da sostanza e idee chiare sulla corsia di destra, poi chiude a sinistra gli ultimi 5 minuti di partita.



Pietrangeli 6,5: solita sicurezza al centro della difesa, con una sola piccolissima sbavatura su cui rimedia Marietta. Ancora una volta dimostra in campo i progressi che lo vedono in crescita costante.



Panelli 6: non si può dire che Benedetti (che pure di gol ne aveva già fatti 15) gli abbia creato grossi grattacapi e lui ne esce a testa alta mettendo insieme una partita robusta e affidabile.



Contessa 7: il gol, in comproprietà con Zanoli, impreziosisce una prestazione già molto positiva. Fa sempre la cosa giusta, sia in chiusura che in fase di possesso palla, senza disdegnare il duello fisico. Bravo.

(34’ st Cuccato sv: riassaggia il campo dopo tanto tempo, prima da terzino e poi da centrale, senza demeritare).



Greselin 6,5: Non torna al gol, anche se ne avrebbe l’occasione, ma finalmente torna padrone del centrocampo dando costantemente filo da torcere ai pari ruolo toscani.



Callegaro 6,5: si presenta subito con un lancio illuminante che apre anche la partita. Pesca Tonelli in smarcamento all’interno dell’area e innesca di fatto il gol di Mencagli che rasserena subito il pomeriggio riminese. Prosegue facendo il suo e si becca pure un cartellino giallo per troppa generosità.

(13' st Pari 6: si getta nella mischia senza rispormiarsi, Vince un paio di duelli importanti a centrocampo).



Tonelli 7: si conferma il faro che trascina i compagni di squadra in una primavera complicata e non a caso è suo il pregevole assist (di tacco) che va a pescare lo smarcatissimo Mencagli per il gol dell’1-0. Ma la sua partita è anche tanto di più. Punto di riferimento costante per la squadra, sfiora anche il gol con un sinistro che impegna Calzetta nella parata più bella della partita.



Gabbianelli 6: Molto meno preciso che in altre occasioni. Urla vendetta l’1vs1 sprecato con un tocco di esterno che vanifica la possibilità di raddoppio. E’ comunque sempre nel vivo dell’azione biancorossa.



Mencagli 6,5: mancava tanto al Rimini uno che al primo tocco la mette dentro. Detto, fatto: rientra Mencagli e bastano 2 minuti per il vantaggio. Finché resta in campo continua ad essere una spina nel fianco del Seravezza, collezionando occasioni di testa, senza però essere più incisivo come nei primi minuti.

(27’ st Germinale sv: entra in campo sul 3-0 e la partita è davvero finita. Un quarto d’ora abbondante in cui per una volta non serve il suo contributo).



Piscitella 6: induce all’autogol Zanoli, mettendogli paura con uno dei tanti cross dalla sinistra. Gioca tanti palloni e lo fa purtroppo quasi sempre allo stesso modo, rientrando sul destro ma senza trovare mai lo specchio della porta.

(32’ st Ferrara sv: non si risparmia nonostante gli tocchi il più classico dei “garbage time”. E verso lo scadere del gong ci prova anche con un rasoterra però troppo debole per impensierire Calzetta).



All. Gaburro 7: Si trova senza Haveri, ma ritrova un Contessa formato gigante e soprattutto il suo Rimini dopo alcuni passaggi a vuoto. Dopo il 3-0 di Carpi serviva una scossa ed è riuscito a darla.