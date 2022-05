Elezioni Riccione: candidato civico lascia competizione

Attualità

Riccione

| 16:48 - 08 Maggio 2022

Attilio Cenni.



È stato il primo a inizio anno a lanciare la propria candidatura a sindaco di Riccione per le prossime elezioni Comunali e ora ha deciso di abbandonare la corsa in polemica con lo stile degli altri contendenti. "La politica non è uno spot pubblicitario". Ha spiegato così la sua scelta l'imprenditore del settore alberghiero Attilio Cenni.



"La Politica, per me, è qualcosa di serio e nobile, non ha a che vedere con la pubblicità commerciale, altrimenti chi spende di più o ha l'agenzia di comunicazione più costosa ha maggiori possibilità, indipendentemente dalle proprie qualità", ha aggiunto Cenni che ha fatto l'"in bocca al lupo" alla candidata del centrosinistra Daniela Angelini.