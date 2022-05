Meteo: assaggio d'estate sul riminese, fino a 29 gradi nell'entroterra

Attualità

Rimini

| 16:44 - 08 Maggio 2022

Bollettino meteo 9-10-11 maggio 2022.



"Assaggio d'estate'' in settimana con alta pressione in consolidamento e temperature fino a 25 gradi sulla costa e 28-29 gradi nell'entroterra.

Soleggiato anche il week-end.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 08\05\2022 ore 16:00



Si consolida un campo d’alta pressione sul Mediterraneo che sara’ garanzia di tempo stabile e soleggiato. Le temperature saranno in aumento, su valori superiori alla media del periodo, con il primo caldo tardo-primaverile.



Lunedi’ 9 maggio



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici.

Precipitazioni: generalmente assenti, non si escludono isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi appenninici.

Temperature: in aumento, minime comprese tra 10 e 13 gradi, massime comprese tra i 19 gradi della

costa e i 22 gradi dell’entroterra.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Martedi’ 10 maggio



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve aumento, minime comprese tra 11 e 15 gradi, massime comprese tra i 20 gradi della costa e i 23 gradi dell’entroterra.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledi’ 11 maggio



Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza variazioni significative, comprese tra 11 e 14 gradi, massime comprese tra i 22 gradi della costa e i 25 gradi dell’entroterra.

Venti: a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: la presenza di un campo d’alta pressione manterra’ condizioni di stabilita’ fino a domenica 15 maggio compresa, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento tra giovedi’ e venerdi’ poi senza variazioni significative, con massime fino a 25 gradi sulla costa e 28-29 gradi nell’entroterra.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini