Basket D, playoff: Tigers beffati. Gara1 va al Podenzano: 64-65

Sport

VillaVerucchio

| 16:14 - 08 Maggio 2022

Gara1 segnata da un grande equilibrio, sembra aver trovato padrone quando – finalmente – i padroni di casa si issano a +8 a 4’ dalla fine. Arriva invece la beffa: l’attacco Tigers si blocca, Podenzano rimonta e complice una chiamata invertita a “20 dalla fine, i coriacei piacentini sbancano la Tigers Arena e mettono Villanova con le spalle al muro. Il ritorno di mercoledì 11 è decisivo: solo una vittoria nella lunghissima trasferta piacentina può allungare la serie.



Pubblico della grandi occasioni alla Tigers Arena per gara1 dei playoff. I padroni di casa partono contratti, 4-8, le triple di Foiera e Zannoni, la vivacità di F. Guiducci e l’intensità di Buo portano i Tigers 19-16 alla prima sirena.

Si accende il play Frigoli (6 punti a fila), Foiera e Buo colpiscono dall’arco, Tigers avanti di 4, T. Guiducci subisce un antisportivo che sfrutta a metà, si va al riposo lungo sul 35-35.

Il refrain non cambia, regna l’equilibrio, 5 punti massimo vantaggio ospite (43-48), Benzi segna il primo canestro in maglia Tigers, Tomasi produce una bella entrata, Zannoni dalla media porta Villanova a -3: 47-50.

La tripla in apertura di F. Guiducci racconta di Tigers più determinati, Frigoli segna e distribuisce assist a Tomasi, poi il lungo stoppa, la difesa sale di tono. F. Guiducci segna un ottimo canestro, la combinazione Frigoli-Zannoni porta ad un gioco da 3 punti e massimo vantaggio: 61-53. L’inerzia è tutta Tigers, ma una persa di Tomasi e un fallo del lungo mandano in lunetta Podenzano, che ci crede. Benzi va in lunetta per 3 tiri ma ne imbuca solo 1 (62-61), i piacentini fanno altrettanto, Frigoli mette 2 punti vitali in entrata (64-62 a “50). I Tigers difendono fortissimo, a “20 dalla fine l’arbitro inverte una rimessa in attacco: Frigoli schiaffeggia la palla sulla mano di Fellegara, il fischietto dà palla a Podenzano. Poi Frigoli commette fallo su canestro, 64-65, i Tigers non riescono a produrre un buon attacco nei “12 restanti, la quadrata Podenzano vince Gara1.



“Partita altalenante, discontinua, poi frenesia in attacco, letture inesatte e tiri forzati hanno regalato rimbalzi e contropiede a Podenzano. – commenta il coach delle Tigri, Cristian Evangelisti – La partita l’abbiamo persa in attacco: i piacentini viaggiano a 63 punti di media, noi quasi 75. Dobbiamo difendere meglio, ma l’attacco è stata molto al di sotto delle attese. Il finale è stato risolto dagli episodi, per la gara dobbiamo recitare il mea culpa. Gli episodi? La rimessa invertita a “22 dalla fine sul +2, il canestro e aggiuntivo per Podenzano, la palla scivolata nell’ultimo tiro.

Abbiamo perso una battaglia, non la guerra. – rilancia però Evangelisti – Mercoledì c’è una grande occasione per pareggiare la serie. Occorre registrare alcune cose, essere più continui in difesa e liberi di testa in attacco, girando bene la palla e prendersi i tiri che vanno presi. Sono molto fiducioso, i ragazzi pure, venderemo cara la pelle per portare la serie in parità”.



Tabellino

Fast Coffee Villanova Tigers – Basket Podenzano 64-65



Tigers: Benzi 3, Zannoni 19, Frigoli 16, A. Buo 7, Foiera 7, Giacobbi ne, Bartolucci ne, Tomasi 4, T. Guiducci 1, Caverzan, F. Guiducci 7, Gnoli ne. All: C. Evangelisti



Basket Podenzano: P. Pirolo 10, Fermi 5, Fellegara 7, M. Rigoni 8, Petrov 16, F. Rigoni, Fumi, Devic 8, M. Pirolo 2, Coppeta 9. All: A. Locardi