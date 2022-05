Il generale Figliuolo in visita a Rimini per l’Adunata degli alpini

Attualità

Rimini

| 11:21 - 08 Maggio 2022

Il sindaco Sadegholvaad e il generale Figliuolo.

Il generale Francesco Paolo Figliuolo in visita a Rimini in occasione della 93esima Adunata Nazionale degli Alpini in corso nel capoluogo romagnolo. Il generale è stato accolto dal sindaco Jamil Sadegholvaad che lo ha accompagnato per un tour cittadino.



“Un bellissimo incontro oggi pomeriggio con il generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze ed ex commissario straordinario all’emergenza Covid – scrive sui social il primo cittadino -. Un'occasione per scambiare qualche riflessione sul nostro Paese, su Rimini, sull'Adunata e per ringraziarlo di quanto fatto per il Paese in uno dei periodi più difficili della storia recente”.