Gli alpini, il patriarcato, il coraggio dei leoni da tastiera e le censure dei social

Attualità

Rimini

| 08:14 - 08 Maggio 2022

Foto di repertorio.

Riceviamo e pubblichiamo - Tutto comincia con un post sugli alpini, dove secondo l'associazione "non una di meno" (che non riesce a pubblicare qualcosa senza mettere asterischi e senza usare il termine "patriarcato") alcuni di questi avrebbero importunato delle donne. Parlando subito di molestie sessuali ed altre esagerazioni su quello che é un gesto da condannare ma non da estremizzare e soprattutto da non generalizzare estendendolo a tutti gli alpini. Immagini contro la violenza sulle donne, slogan contro gli Alpini e così via. Io penso che fare cose del genere sia offensivo non solo verso gli alpini ma sia una presa in giro rispetto alla reale violenza contro le donne, che la parodizza.



C'è poi un post di tale Manila Ricci, che fa parte dell'entourage del centro sociale casa madiba, che se ne esce su fb con "alpini del patriarcato del white power" (???) e altre parole buttate li senza senso. Io non capisco perché queste persone vogliano a tutti i costi farsi ridere dietro. Ma per loro l'importante é cercare visibilità e attaccare qualcuno che porta il tricolore. Oltretutto giorni fa una donna era stata stuprata al parco, ma essendo lo stupratore un extracomunitario, ed essendo queste associazioni di sinistra, sarebbero entrati in conflitto di interessi, e quindi non ne parlarono, mentre qua per del "catcalling" sembra finire il mondo.



Segue, sempre da parte di questa persona, un post che critica gli alpini in formazione all'arco d'Augusto, con scritto #nowar e a seguito commenti offensivi verso il corpo militare da parte dei vari ignoranti in materia al seguito.



E io sta volta non ci sto, e sul noto gruppo Facebook "sei di rimini se" taggo questa persona scrivendo che lei e gli altri cialtroni dovrebbero informarsi e rispettare un corpo militare che si occupa principalmente di pace, riportando Wikipedia infatti gli alpini hanno salvato persone da incendi, terremoti e aiutato profughi nella guerra in Kosovo.

Centinaia di like e consensi, perché non importa essere di destra o di sinistra davanti al rispetto per chi ha sempre aiutato il prossimo, anche a costo della vita. Ed ecco che viene fuori tutto il "coraggio": io vengo bloccato e segnalato, e Manila toglie pure il suo post.



Ciliegina sulla torta Facebook mi blocca perché sul social puoi pubblicare offese razziali, bestemmie, foto di violenze sugli animali, ma se scrivi "cialtroni" beh allora é una cosa grave, e i ridicoli bot bloccano 30 giorni. L'ultima volta avevo pubblicato una foto della Arcuri, ironizzando su Domenico Arcuri, ed ero stato accusato di pubblicare immagini di nudo. C'è tanta coerenza in giro eh? Carlo Grotti Trevisan.