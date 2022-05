Baseball, San Marino concede il bis: 5-0 al New Rimini

Sport

| 00:26 - 08 Maggio 2022

Il manager del San Marino Doriano Bindi.



Dopo aver raggiunto la qualificazione ai playoff con la vittoria nella gara del pomeriggio, il San Marino Baseball completa la doppietta con Rimini e si aggiudica matematicamente il primo posto nel girone C a due partite dalla fine. Finisce 5-0 la seconda gara, quella originariamente in programma venerdì sera e poi rinviata per pioggia. One-hit per i lanciatori AFI di San Marino, una sola valida concessa dall’ottima staffetta tra Quattrini (partente, 4 inning), Luca Di Raffaele (vincente, 2 inning), Peluso (2 inning) e Mazzocchi (1 inning). Per New Rimini la sconfitta è sulle spalle di un buon Tognacci, rilevato poi da Ridolfi.



La gara si decide nel primo quarto d’ora, col line-up dei padroni di casa che comincia fortissimo. Per Ferrini c’è la base ball, Celli va col singolo a sinistra e Angulo tocca la valida dell’1-0. Non solo, perché subito dopo Lino incontra bene il lancio di Tognacci per il fuoricampo da tre punti del 4-0. Quattro uomini e quattro punti per i Titani, ottimo avvio.

Poi la gara scorre via abbastanza velocemente senza particolari sussulti, con San Marino a infilare valide sparse e con New Rimini a toccare unicamente con la valida interna di Filippini in apertura di terzo. Il 5-0 arriva al 4°, quando Ferrini colpisce un singolo e Angulo un doppio, poi più nulla di particolarmente rilevante, con i lanciatori delle due squadre a farla da padrone.



In programma sabato prossimo la trasferta in casa del Crocetta, ma il primo posto è matematico.



Il tabellino



SAN MARINO BASEBALL – NEW RIMINI 5-0



NEW RIMINI: A. Gabrielli ec (0/4), Bertagnon r (0/4), Ruggeri 1b (0/4), Baccelli dh (0/3), Focchi (G. Cianci 0/1) es (0/2), L. Gabrielli (Cifalinò 0/1) 3b (0/1), Filippini ed (1/2), Cortesi ss (0/3), E. Cianci 2b (0/3).

SAN MARINO: Ferrini 2b (1/2), Celli ec (1/4), Angulo ss (3/4), Lino dh (1/4), Ustariz 1b (0/4), Leonora es (1/4), Batista ed (0/4), Pieternella r (2/4), Di Fabio 3b (0/4).



NEW RIMINI: 000 000 000 = 0 bv 1 e 1

SAN MARINO: 400 100 00X = 5 bv 9 e 0



LANCIATORI: Tognacci (L) rl 5, bvc 7, bb 2, so 6, pgl 5; Ridolfi (r) rl 3, bvc 2, bb 0, so 3, gpl 0; Quattrini (i) rl 4, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Lu. Di Raffaele (W) rl 2, bvc 0, bb 1, so 3, pgl 0; Peluso (r) rl 2, bvc 0, bb 1, so 3, pgl 0; Mazzocchi (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Lino (3p. al 1°), doppi di Angulo e Pieternella.