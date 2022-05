Moto, CIV: vincono Pirro (SBK) e Roccoli (SS&SSNG)

Sport

Rimini

| 20:51 - 07 Maggio 2022

Roccoli.

Grandi bagarre e trionfi in solitaria. Le gare del sabato del round 2 CIV a Vallelunga, caratterizzate da meteo incerto e pioggia a intermittenza, hanno regalato spettacolo e non sono mancati gli ospiti, a cominciare da Simone Corsi e da Dennis Foggia, e gli eventi, come la presentazione del Metzeler CIV Crossover Cup by Motosprint e del CIV Classic.

Dominio per Michele Pirro in Sbk. Il tester Ducati sulla rossa del Barni Spark Racing Team ha fatto gara a se. Scattato dalla pole è andato subito in fuga, mantenendo la prima posizione dal primo all'ultimo giro e rifilando un distacco finale di 13 secondi agli inseguitori. Dietro di lui battaglia per le restanti posizioni del podio. Al secondo posto è arrivato Niccolò Canepa (Team Keope) con Alessandro Delbianco (Nuova M2 Racing) terzo, per un podio Sbk composto da tre diverse case: Ducati, Yamaha e Aprilia. Quarta posizione per Andrea Mantovani (Broncos Racing Team Ducati) vicinissimo a Delbianco. In classifica generale Canepa è ancora leader con 56 p., ma Pirro ora insegue a sole due lunghezze. Terza posizione a 45 p. per Luca Vitali (Scuderia Improve - Firenze M. Honda), sesto in gara, penalizzato di 3 secondi per track limit.



Prova di forza di Nicola Carraro in Moto3. L'alfiere We Race-SM POS Corse BeOn, dopo aver ottenuto la pole è riuscito ad imporre un ritmo insostenibile per i suoi avversari, andando a vincere con quasi 13 secondi di vantaggio. Alle sue spalle, bagarre per la piazza d'onore, ottenuta al fotofinish da Biagio Miceli (Gresini Racing) con Cesare Tiezzi (AC Racing Team BeOn) terzo e Vicente Perez Selfa (X Racing Phantom) ai piendi del podio, vicinissimo ai suoi avversari. In classifica generale Tiezzi è ancora leader con 57 p. davanti a Carraro con 56 p. e Miceli con 49 p.



Emozioni in SSNG, con una battaglia fatta di sorpassi e controsorpassi per la prima posizione. La vittoria, raggiunta al fotofinish, è andata a Massimo Roccoli (Promo Driver Organization Yamaha) davanti al giovane pilota Pata Talento Azzurro FMI Matteo Patacca (Renzi Corse Ducati). Il "maestro" che ancora prevale "sull'allievo", visto che Roccoli, in quanto Tecnico FMI, si occupa della preparazione di Patacca in quanto Talento Azzurro. Terzo posto, vicinissimo ai primi due, per Luca Ottaviani (Altogo Racing Team Yamaha). In classifica generale Valtulini (10° in gara) e Roccoli sono a pari punti (54), seguiti da Nicholas Spinelli (11° in gara) a 44 p. Nella 600CIV, prima vittoria stagionale per Marco Bussolotti (Axon Seven Yamaha) davanti al rivale Kevin Zannoni (Team Rosso e Nero Yamaha), con Emanuele Pusceddu (J. Angel Racing Team Yamaha) a chiudere il podio. In classifica Zannoni è ancora leader con 70 p. davanti a Bussolotti con 64 p. e Pusceddu a 42 p.



Doppietta AC Racing Team Brevo nella Premoto3, con Leonardo Zanni che ha conquistato la vittoria davanti al poleman Giulio Pugliese, distaccato di 1.735 dal rivale. Terzo posto, a oltre 4 secondi da Zanni, per Demis Mihaila (GP Project 2WP Factory Racing 2WheelsPoliTo), per un podio composto tutto da piloti Pata Talenti Azzurri FMI. In classifica generale Zanni ha guadagnato margine. Ora è leader con 70 p. davanti a Pugliese con 55 p. a Agostinelli (M&M Technical Team), out in gara, a 31 p.



Trionfo per Emanuele Vocino in Ss300. Il pilota Prodina Racing Kawasaki ha conquistato la vittoria grazie ad uno straordinario sorpasso negli ultimi giri sul rivale Leonardo Carnevali (Box Pedercini Corse Kawasaki). Terzo gradino del podio per Samuele Marino (E&E Academy GP Kawasaki), distante oltre 3 secondi da Vocino. Sesta posizione per Matteo Vannucci (AG Motorsport Italia Yamaha), bravo a recuperare dopo un lungo che gli aveva fatto perdere diverse posizioni. In classifica generale il nuovo leader è Emanuele Vocino con 61 p. davanti a Vannucci con 60 p. e Carnevali con 40 p.



Eventi- Il Round 2 del CIV è stata l'occasione per presentare una grande novità, la Metzeler CIV Crossover Cup by Motosprint (Clicca qui per info).



A Vallelunga c'erano rappresentanti della Commissione ambiente FIM Europe ed FMI. Una presenza legata alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, nel rispetto dell'Environmental code e del regolamento ambiente FMI. Più nello specifico, a Vallelunga ci si è focalizzati sulla corretta raccolta della plastica (tramite la fornitura di appositi sacchetti) e sull'utilizzo del tappettino ambientale su cui poggiare le moto (anch'esso fornito), per salvaguardare maggiormente il suolo. Attività supportate dal Gentlemen’s Motor Club. Non sono mancati momenti di comunicazione legati ai temi ambientali, che hanno coinvolto anche la Commissione femminile FMI, realizzate con il supporto del Consigliere federale Letizia Marchetti.