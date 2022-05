Pauroso incidente tra auto e scooter: giovane centauro trasportato in elisoccorso

Cronaca

| 20:49 - 07 Maggio 2022

Spaventoso incidente nel tardo pomeriggio a Riccione. Poco dopo le 18, via Castrocaro è stata teatro di un terribile schianto tra un’automobile e uno scooter Yamaha Tmax. Un impatto violentissimo, le cui dinamiche sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale. Ad avere la peggio il motociclista, un 20enne le cui generalità non sono ancora note. Immediato in via Castrocaro l’intervento degli operatori sanitari del 118, giunti per prestare i primi soccorsi con una ambulanza e un’automedica. Le condizioni del centauro sono però apparse fin da subito serie tanto da rendere necessario l’intervento di urgenza dell’elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale "Bufalini" di Cesena per le cure necessarie. Lievemente ferita anche l'automobilista. Inevitabili le ripercussioni al traffico gestite dagli agenti. Foto Amato Ballante.