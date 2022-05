Cronaca

Rimini

| 19:24 - 07 Maggio 2022

Una tomba danneggiata.

Sdegno all'interno della comunità riminese per il raid nella notte tra venerdì e sabato (6-7 maggio) al cimitero di San Lorenzo in Correggiano, a Rimini. Ignoti hanno infatti portato via i vasi in rame, rompendo il marmo delle tombe e gettando via i fiori. I ladri di rame si sono dileguati nell'oscurità, mentre nelle ore successive, di mattina, i parenti dei defunti hanno fatto l'amara scoperta. Il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine.