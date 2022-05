Calcio RSM, Folgore out: Fiorentino ai play-off con Pennarossa, Faetano e Libertas

Sport

Repubblica San Marino

| 19:21 - 07 Maggio 2022

Successo da ricordare a lungo, per il Fiorentino, che elimina in doppia sfida la Folgore – campione uscente. Dopo il 2-0 ottenuto all’andata, gli uomini di Malandri sono andati incontro ad una sconfitta indolore che non è ha precluso l’approdo ai quarti di finale dove troveranno la testa di serie n. 1, La Fiorita. Eppure, la Folgore ha tentato fino all’ultimo di ottenere una vittoria con due reti di scarto che – alla luce della miglior posizione ottenuta nella regular season rispetto al Fiorentino – sarebbe stata sufficiente per presentarsi ai quarti di finale. A sbloccare il risultato è Docente, a segno in mischia al 21’ sugli sviluppi di una punizione laterale calciata da Dormi. È però una leggerezza di Sottile, l’uomo che l’anno scorso regalò il titolo alla squadra di Lepri, a rendere vano il vantaggio: pessima gestione del pallone al limite, su pressione di Abouzziane, e palla regalata a Ben Kacem – freddo e lucido davanti a Mignani. Nel finale la Folgore rimette in discussione il discorso qualificazione, con la rete in posizione sospetta di Docente – probabilmente tenuto in gioco da Bianchi, portiere del Fiorentino. Di lì alla fine, Falciano non riesce a costruire altre occasioni ed il Fiorentino, dopo un match sfiancante, pota lo scalpo dei campioni in carica.



Doveva solo capitalizzare la notevole dote della sfida di andata, la Libertas, a rischio eliminazione solo con una sconfitta con sei reti di scarto da parte del Domagnano – privo, peraltro, di Ceccaroli e Bacchiocchi. Dopo una mezz’ora a reti inviolate, in cui i Lupi sfiorano il vantaggio col palo di Olivieri, il gol di Olcese spegne ogni velleità. Buon lavoro in rifinitura di Cuomo, che scarica ad Olcese – abile a fintare col mancino, per battere Colonna col destro. Nell’intervallo l’estremo del Domagnano lascia il campo infortunato a Ermeti, costretto a raccogliere altri due palloni dal sacco. Nel corso della ripresa un palo di Aruci, poi vittima dei crampi e sostituito. All’82’ meravigliosa conclusione dalla distanza di Morelli, che spolvera l’incrocio dopo aver toccato la traversa, e poco più tardi tris di Flores – abile ad addomesticare di petto e segnare in diagonale. Per la squadra di Cardini e Pignieri, ma anche di Alex Gasperoni, Fraternali e Patregnani tra gli altri, ai quarti ci sarà il déjà-vu con il Tre Penne.



Devono invece sudare fino alla fine l’approdo ai play-off Pennarossa e Faetano. Reduci dall’1-1 nelle sfide di andata con Murata e San Giovanni, le squadre di Selva e Girolomoni potevano contare su due risultati su tre per staccare il pass dei quarti di finale. Succede tutto nella ripresa all’Ezio Conti di Dogana, dove la deviazione di Senja su corner a sfavore finisce per tagliare fuori De Angelis, recapitando sui piedi di Fall il pallone dello 0-1, già al 47’. Immediata la replica del San Giovanni, che rimette tutto in discussione: Strologo incontra sul primo palo la punizione laterale di Magnani e, da due passi, firma il nuovo pareggio. La rete, confezionata dai due ex di turno, non compromette l’approdo ai play-off del Faetano, che trova il gol della tranquillità nei minuti finali. Ripartenza tre-contro-tre che Magno converte nel gol del definitivo 2-1. Per il Faetano, si profila l’affascinante doppia sfida al Tre Fiori – che ha recentemente alzato la Coppa Titano 2021-22.



Ha di che rammaricarsi il Murata, che ha impiegato appena 52” a portare la qualificazione dalla propria parte dopo l’1-1 dell’andata. Lo splendido movimento a mezzaluna di Bruma permette all’attacca moldavo di ricevere in posizione regolare in piena area di rigore: traversone perfetto, a scavalcare anche Semprini, per il semplice appoggio in rete di Comuniello. Il Pennarossa si riporta in linea di galleggiamento poco dopo la mezz’ora, sull’asse Martin-Tiboni. La punta elude il controllo di Carlini per superare marcatore e portiere con un controllo orientato e gonfiare il sacco. Proteste Murata sull’avvio dell’azione, con Michelotti a giocare un pallone di tacco probabilmente al di là della linea laterale. Nella ripresa, la squadra di Fabbri si costruisce la migliore delle occasioni per tornare avanti nella doppia sfida: Comuniello si prende un calcio di rigore, causato da Maioli, che Cangini si prende la responsabilità di calciare. Già a segno all’andata, il centrocampista apre il piattone sinistro: soluzione a mezz’altezza che Semprini arriva a sfiorare con la punta delle dita e, favorito dal giro del pallone, blocca in due tempi. Nel finale, gli uomini di Andy Selva mettono in ghiaccio la qualificazione con Halilaj – abile a smarcarsi al limite, da dove libera un mancino imprendibile per Benedettini. Per il Pennarossa, la prossima fermata in post-season si chiama Virtus.



COSI' AI QUARTI DI FINALE

La Fiorita- Fiorentino, Tre Penne- Libertas, Tre Fiori- Faetano, Virtus- Pennarossa.



I tabellini



MURATA

Benedettini, Ricci (dal 62’ Bernardi), Genghini (dall’88’ Bertozzi), Toccaceli (dall’88’ Babboni), Cangini, Vitaioli (dall’88’ Gori), Fall, Carlini, Bruma, Comuniello, Valentini

A disposizione: Castelgrande, Terenzi, Pari

Allenatore: Achille Fabbri



PENNAROSSA

Semprini, Tomassini, Martin, Raffelli, Maioli (dal 61’ Stefanelli), Michelotti, A. Conti (dal 76’ Isaraj), Tiboni (dal 63’ Cola), Zago, Rastelli (dal 76’ Halilaj), Mantovani

A disposizione: Landi, Dema, Sebastiani



Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Leonardo Battista ed Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Marcatori: 1’ Comuniello, 34’ Tiboni, 85’ Halilaj

Ammoniti: Toccaceli, Valentini, Stefanelli, Cangini

Note: al 74’ Semprini para un rigore a Cangini





SAN GIOVANNI

De Angelis, Senja, Angelini, Paoloni, Tasini (dall’85’ Perotto), Lisi, Strologo (dal 57’ Grillo), Magnani, Berardi (dall’85’ Satalino), Ugolini, Montebelli (dal 57’ Mema)

A disposizione: Montagna, Cecchetti, Matteoni

Allenatore: Marco Tognacci



FAETANO

Marino, Soumah, Fatica, Romagna, Tomassoni, Fall, Palazzi, Giardi, Pini (dal 79’ Federico), Tamburini (dal 64’ Russo), Kalemi (dal 54’ Magno)

A disposizione: Rossi, Della Valle, Barretta, De Buono

Allenatore: -



Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Francesco Mineo ed Andrea Guidi

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Marcatori: 47’ Fall, 49’ Strologo, 83’ Magno

Ammoniti: Soumah, Grillo, Palazzi, Magno, Mema, Marino, Fatica





FIORENTINO

Bianchi, Bottoni, Baizan, Filippi, Arrigoni, Colagiovanni, Mastrota (dal 75’ D’addario), Michelotti (dal 60’ Calzolari), Castellazzi, Abouzziane (dal 75’ Zouhri), Ben Kacem

A disposizione: Berardi, Paglialonga, Becchimanzi, Perlaza

Allenatore: Enrico Malandri



FOLGORE

Mignani, Hirsch, Nucci, Golinucci, Sottile, Aluigi (dal 90’ Sabbadini), Pasini, Garcia (dal 54’ Francioni), Dormi, Docente, Fedeli

A disposizione: Gueye, Cerquetti, Rosini

Allenatore: Omar Lepri



Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Laura Cordani ed Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Emiliano Albani

Marcatori: 22’, 83’ Docente, 34’ Ben Kacem

Ammoniti: Aluigi, Sottile, Calzolari, Zouhri





DOMAGNANO

Colonna (dal 46’ Ermeti), Nanni, Mazzavillani, Ricchi (dal 49’ Averhoff), Olivieri, Grieco (dal 33’ Faetanini), Bara, Brighi (dal 68’ Semproli), Angelini, Gaiani, Parma (dal 68’ Fancellu)

A disposizione: Morena

Allenatore: Massimo Mancini



LIBERTAS

Gentilini, Moretti, Barretta, Pesaresi, L. Gasperoni (dal 74’ Dolente), Morelli, Berretti, Cuomo, Ruiz, Aruci (dal 62’ Flores), Olcese

A disposizione: Zavoli, Patregnani, Giovagnoli, Nigretti, A. Gasperoni

Allenatore: Gabriele Cardini



Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Gianmarco Ercolani ed Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Giacomo Cenci

Marcatori: 35’ Olcese, 81’ Morelli, 86’ Flores

Ammoniti: Gaiani, Brighi, Parma