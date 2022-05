Colpo di scena all'adunata degli Alpini: le chiede di sposarlo dopo 9 anni di fidanzamento

Attualità

Rimini

| 16:34 - 07 Maggio 2022

Foto dalla testata "Prima Brescia".



Una bella storia dall'Adunata degli Alpini è quella che ha per protagonisti l'Alpino di Rovato (Brescia) Andrea Metelli, personal trainer, e la fidanzata Gloria Malvicini. L'uomo, dopo 9 anni di fidanzamento, ha scelto l'appuntamento di Rimini per chiedere la mano della sua compagna Gloria, impiegata amministrativa dell'azienda sanitaria di Chiari. La dichiarazione è avvenuta in riva al mare, come raccontato da Gloria al Giornale di Brescia: "Vuoi accompagnarmi per tutta la vita?", ha domandato Andrea, sfoggiando una pietra nera "che simboleggia l'infinito". La proposta di matrimonio è arrivata in un momento speciale, l'Adunata, il momento della celebrazione dei valori alpini: "Gli stessi che sosterranno il nostro matrimonio: fedeltà, impegno e solidarietà". Andrea il giorno delle nozze indosserà il cappello degli Alpini, per poi posarlo sul capo della sposa: "nessuno lo ha mai indossato, desidero che a farlo sia mia moglie". Ai futuri sposi, gli auguri della redazione di altarimini.it.