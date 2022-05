Rimini, staffetta in bicicletta per ricordare gli uomini in divisa uccisi in servizio

Attualità

Rimini

| 15:33 - 07 Maggio 2022

Momenti dell'iniziativa.



E’ dal 1992, all’indomani delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, che il SAP organizza principalmente, nel mese di maggio, una serie di eventi dedicati alla memoria. Nel 2022 ricorre peraltro il trentennale di queste efferate stragi: il Sindacato Autonomo di Polizia vuole ricordare, il sacrificio non solo di uomini in divisa, ma anche di giornalisti, magistrati, politici, religiosi o di semplici cittadini che hanno pagato con la vita l’impegno in favore della collettività. "Il tutto per garantire concordia, legalità, convivenza civile per un Paese libero e democratico. Perché riteniamo che fare memoria sia un dovere morale!", spiega la nota del SAP.



Oggi (sabato 7 maggio) il SAP Provinciale di Rimini ha così organizzato una staffetta in bicicletta, partita dalla chiesa Collegiata di Santarcangelo, dedicata a San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato. tappa successiva il parco dei Giusti dove è stato reso omaggio al cippo dedicato al Questore di Fiume Palatucci. Giunti alla Questura di Rimini, alla presenza del Prefetto Forlenza e del Questore Lavezzaro, i ciclisti hanno deposto una corona al cippo dedicato al Sovrintendente Antonio Mosca e a tutti i caduti della Polizia di Stato.



Particolarmente toccanti le parole del Questore Lavezzaro che ha ricordato le stragi di via Capaci e via D’Amelio attraverso le parole di Adriana Piancatelli, moglie del compianto ex capo della Polizia Antonio Manganelli. Il segretario provinciale del Sap, Roberto Mazzini, dopo un saluto alle autorità e l’accoglienza alla famiglia Mosca, presente all’evento, ha sottolineato l’importanza della memoria ricordando alcuni dei caduti della provincia, l’Agt. Sabrina Pagliarani, l’Ass. Paolo Pari, l’App. Sc. dell’Arma dei Carabinieri Alessandro Giorgioni e il Sov. Antonio Mosca, con particolare riferimento ai famigliari e ai colleghi che ogni giorno portano il ricordo nel loro cuore.



La celebrazione si è conclusa con la lettura della preghiera del poliziotto e dalle toccanti parole dell’ufficiale OMRI Addolorata Di Campi, vittima del dovere e sopravvissuta all’agguato che porto alla morte del Sov. Mosca. Particolarmente partecipato l’evento, ha visto la presenza di numerosi appartenenti alla vita civile nonchè colleghi, in quiescienza e non, tra cui il Sost.C Baglioni e il Sov. Costanza. La Staffetta composta da Francesca, Tiziano, Andrea e Pietro ha effettuato tutto il percorso in totale sicurezza scortata da personale della Polizia Stradale al comando del V.Q. Magliozzi dr. Alfredo.