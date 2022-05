Elezioni Coriano, candidato sindaco Paolucci presenta la sua lista

Attualità

Coriano

| 15:25 - 07 Maggio 2022

Il candidato sindaco Paolucci e i candidati consiglieri.



La centralissima piazza Mazzini, nel cuore del paese, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della lista Coriano Futura, che sostiene la candidatura a sindaco di Cristian Paolucci, 37 anni, in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. “Da troppo tempo Coriano paga il prezzo del suo immobilismo. Noi siamo qui per invertire la rotta, per uscire dall'isolazionismo e progettare insieme il futuro: vogliamo farlo con otto donne e otto uomini che hanno deciso di mettersi in gioco e un programma ambizioso ma sostenibile. Guardiamo al domani, senza nascondere la nostra identità: abbiamo dato vita ad un progetto civico, ma che gode del sostegno di tante delle forze politiche del nostro territorio. Un mix di esperienza e di giovani, pronti a metterci il cuore per non consegnare Coriano alle destre”, così afferma la nota di presentazione dei candidati.



L'elenco dei candidati



Riccardo Astolfi, 65 anni

Alice Balducci, 39

Alessandro Cavuoti, 57

Claudia Crescentini, 46

Erminia Crescentini, 64

Monica Fierro, 51

Igor Fiorini, 52

Alessandro Leonardi, 50

Luca Marzi, 36

Mario Ortensi, 66

Aldo Sampaolo, 67

Erika Santolini, 46

Roberta Talacci, 59

Francesca Enrica Tiozzo, 35

Fabia Tordi, 72

Emanuele Zavatta, 34